Die DevGAMM Lisbon 2025 hat jetzt (verlängerte) Termine und zwei neue Veranstaltungsorte

Das Treffen der Videospielbranche auf der DevGAMM hat in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen, insbesondere seit 2023 eine Ausgabe in Portugal hinzugekommen ist, die traditionell am Ende des Jahres, etwa im November, stattfindet. Wir haben die letzte Ausgabe selbst besucht und fanden sie so interessant und voller Talent, dass wir die Chance ergriffen haben, einen Flug zu nehmen, um den nächsten Stopp in Danzig im Februar dieses Jahres zu besuchen. Und jetzt gibt DevGAMM die Termine für seine nächste Ausgabe 20205 in Portugal bekannt, mit wichtigen Änderungen in seiner Organisation.

Diese Änderungen bestehen darin, dass die Veranstaltung so stark gewachsen ist, dass sie an zwei Orten mit sehr unterschiedlichen Zwecken organisiert wird. Die DevGAMM Portugal 2025 beginnt auf der Insel Madeira mit einem zweitägigen Gipfel am 3. und 4. November, der sich auf hochrangige Unternehmen des Sektors beschränkt, um neue Geschäftsbeziehungen für die Zukunft zu knüpfen.

Und ein paar Tage später, am 6. und 7. November, findet die klassische DevGAMM Conference B2B-Veranstaltung statt, mit vielen Networking-Möglichkeiten, Vorträgen von führenden Branchenvertretern, einem großen Indie- und AA-Ausstellungsbereich, einer Preisverleihungsgala und vielem mehr.

Wenn Sie an der diesjährigen Ausgabe teilnehmen möchten, sollten Sie wissen, dass der Veranstaltungsort vom vorherigen Standort in Cascais in die portugiesische Hauptstadt Lissabon verlegt wurde, was die internationale Teilnahme und Unterkunft viel einfacher macht. Der Frühbucher-Ticketverkauf für beide Veranstaltungen hat begonnen und Sie können sie mit einem Sonderangebot bis Mitte Mai nutzen.