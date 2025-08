Die Devcom Developer Conference kündigt zwei neue Sitzungen und Ergebnisse ihrer Umfrage zum aktuellen Stand der Videospielindustrie an

HQ

Weniger als zwei Wochen vor dem Start ist die Gamescom auf der Koelnmesse in Köln bereit für Europas jährliches Gaming-Event, das sich nach dem Niedergang der E3 zum weltweit führenden Event seiner Art entwickelt hat. Am gleichen Datum findet jedoch auch die Devcom Developer Conference statt (tatsächlich beginnt sie etwas früher), ein Treffen zwischen Entwicklern und Mitgliedern der Branche, bei dem Geschäftstreffen sowie Konferenzen über Spieleentwicklung und -studios, Spiel-Post-Mortems und vieles mehr abgehalten werden.

Nun haben die Organisatoren zwei neue Sessions bestätigt, die in diesem Jahr stattfinden werden, nämlich die YouTube-Comedy-Gruppe Viva La Dirt League mit dem Titel "Viva La Game Dev: How a YouTube Empire Became Indie Game Gold" und Mario Kart World: Beat the Pros, ein Live-Turnier mit Spielprofis und Content Creators.

Wenn Sie an etwas gedacht haben, das direkter mit der Spieleentwicklung zu tun hat, haben Sie natürlich noch viele weitere bestätigte Optionen, die wie folgt lauten:



Briefe aus Malevelon Creek: Narratives Design des Galaktischen Krieges "Helldivers 2" von Stephen Flowers (Arrowhead Game Studios)

Meine 25-jährige Reise durch die Videospielindustrie , von Minh Le (Ultimo Ratio Games)

160 GB Widerstand: Ein 's.t.a.l.k.e.r. 2' Post-Mortem , von Ievgen Grygorovych & Mariia Grygorovych (GSC Spielwelten)

Die Dinge aufgreifen: Interaktivität in der Ich-Perspektive in "Indiana Jones und der große Kreis", von Zeke Virant (MachineGames)



Die jährliche Referentenumfrage hat ihre ersten offiziellen Ergebnisse: 33 % der Befragten haben sich dafür entschieden, den Einsatz von KI in jeder Phase der Spieleentwicklung zu minimieren oder zu eliminieren, wobei der Trend bei zukünftigen Veröffentlichungen zu vorübergehender Exklusivität oder Nicht-Exklusivität geht und das Early-Access-Modell in bestimmten Spielgenres und -gemeinschaften praktikabel und sogar günstiger bleibt.

Auch in diesem Jahr wird Gamereactor wieder als Medienpartner der Devcom Developer Conference vertreten sein, und zwar in einer persönlichen Berichterstattung zusätzlich zur Gamescom, so dass wir euch schon bald exklusive Interviews und vieles mehr über die verborgene Seite von Spielen bringen werden, die wir so sehr lieben. Bleiben Sie dran.