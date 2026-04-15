Die Demokraten schlagen eine Kommission vor, um Trumps Eignung für das Amt zu beurteilen

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Jamie Raskin und andere demokratische Abgeordnete im Repräsentantenhaus haben einen Vorschlag eingebracht, eine unabhängige Kommission einzurichten, die beurteilen soll, ob Donald Trump im Amt geeignet ist, was möglicherweise eine Absetzung nach dem 25. Verfassungszusatz auslösen könnte.

Die Initiative würde die Zusammenarbeit mit Vizepräsident JD Vance und hochrangigen Beamten beinhalten und die Fähigkeit des Präsidenten prüfen, seine verfassungsmäßigen Aufgaben auszuüben.

Der Vorschlag folgt auf eine Reihe kontroverser Äußerungen Trumps, darunter Drohungen bezüglich Iran und einen Beitrag in den sozialen Medien, in denen er als Jesus dargestellt wird.

Der 25. Verfassungszusatz erlaubt die Übertragung der präsidialen Macht, wenn der Präsident als nicht in der Lage gilt, seine Aufgaben zu erfüllen, was in der Regel eine Zustimmung zwischen dem Vizepräsidenten und einer Mehrheit des Kabinetts erfordert.