Die Demokraten im Repräsentantenhaus veröffentlichen eine neue Reihe von Fotos des Epstein-Nachlasses mit Trump und anderen

Die Demokraten im Repräsentantenhaus im Aufsichtsausschuss haben eine neue Reihe von Fotos aus dem Nachlass des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht, als Teil einer Überprüfung von fast 100.000 Bildern, die der Ausschuss erhalten hat. Die erste Veröffentlichung enthielt 19 Fotos, später etwa 70 weitere.

Die Bilder zeigen Epstein mit oder in der Nähe einer Reihe prominenter Persönlichkeiten, darunter Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Woody Allen, Richard Branson und Andrew Mountbatten-Windsor (ehemals Prinz Andrew). Die Demokraten bezeichneten die Fotos als "beunruhigend" und sagten, sie würden unbeantwortete Fragen zu Epsteins Beziehungen zu diesen mächtigen Personen aufwerfen. Die Fotos wurden größtenteils ohne Bildunterschriften oder Kontext veröffentlicht.

Veröffentlichen Sie alle Epstein-bezogenen Regierungsakten bis zum 19. Dezember

Das Weiße Haus und die Republikaner im Repräsentantenhaus warfen den Demokraten politisch motiviertes "Cherry-Picking" vor, betonten, die Bilder zeige keine Beweise für Fehlverhalten, und argumentierten, die Freilassung nutze Überlebende aus parteipolitischen Gründen. Beamte der Trump-Regierung bekräftigten, dass Trump Jahre vor seiner Festnahme die Verbindung zu Epstein abgebrochen habe.

Einige Bilder zeigen Epsteins Immobilien, Kuriositäten, die auf Trump Bezug nehmen, sowie persönliche Räume wie Badezimmer und Schlafzimmer. Andere zeigen Epstein zusammen mit Personen, die später in verwandten Fällen verurteilt oder angeklagt wurden, wie Ghislaine Maxwell, die eine 20-jährige Haftstrafe wegen Menschenhandels verbüßt.

Der Kongress hat letzten Monat ein Gesetz verabschiedet, das das Justizministerium verpflichtet, alle Epstein-bezogenen Regierungsakten bis zum 19. Dezember freizugeben, und ein Bundesrichter hat außerdem die Freigabe von Ermittlungsmaterialien im Zusammenhang mit dem Maxwell-Fall genehmigt. Die Demokraten des Komitees sagten, dass in den kommenden Tagen weitere Fotos veröffentlicht werden, während sie versprechen, die Identitäten der Überlebenden zu schützen. Für die neuesten Fotos sehen Sie sich die untenstehenden Videos an.