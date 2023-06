Die Demo von Final Fantasy XVI startet heute Morgen auf PS5

HQ

Werbung, Leaks und die Tatsache, dass Final Fantasy XVI nur noch zehn Tage von der Veröffentlichung entfernt ist, deuten darauf hin, dass die versprochene PlayStation 5-Demo des Spiels unmittelbar bevorsteht. Es stellte sich heraus, dass Square Enix und Sony erst einmal ihr Wochenende genießen wollten.

Denn die beiden Unternehmen haben angekündigt, dass die Demo von Final Fantasy XVI heute um 9 Uhr BST / 10 Uhr MESZ im PlayStation Store verfügbar sein wird. Auf diese Weise können wir ungefähr zweieinhalb Stunden des Eröffnungsprologs des Spiels spielen, und unser Spielstand kann auf das Spiel übertragen werden. Aber das ist noch nicht alles.

Wenn wir dies abschließen, erhalten wir Zugang zu einer Kampfdemo, in der Clive, Cidolfus und unser lieber Wolf Torgal eine Festung infiltrieren, um eine Vielzahl von Feinden und Bossen zu bekämpfen und später zu zeigen, was möglich ist. Dies dauert ebenfalls etwa zwei Stunden, kann aber so oft wiederholt werden, wie wir möchten.