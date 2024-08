Die Demo von Emio - The Smiling Man wird nächste Woche kostenlos im Nintendo Switch eShop erhältlich sein

HQ

Das First-Party-Line-up für Nintendo Switch für den Rest des Jahres wurde enthüllt, und unter so bekannten Namen wie Mario, Luigi und Zelda finden wir auch eine unerwartete, aber viel gelobte Rückkehr für Veteranen. Dies ist der neue Teil der Famicom Detective Club-Reihe von Visual Novels mit Emio - The Smiling Man.

Die Serie erhielt ihren letzten Originaleintrag 1989 mit The Girl Who Stands Behind (wenn auch chronologisch ein Prequel zu The Missing Heir), und jetzt kehrt sie mit einem neuen Fall von schwerem Mord zu uns zurück, der von jemandem begangen wurde, der als der lächelnde Mann bekannt ist. Und da es möglich ist, dass viele von euch vor 35 Jahren keinen Controller in der Hand hatten, hielt es Nintendo für das Beste, die Serie auf der Switch wieder einzuführen und eine kostenlose Demo der ersten drei Kapitel des Spiels zu veröffentlichen.

Das erste Kapitel wird am 20. August im eShop erhältlich sein. Ab dem Morgen des 23. August folgt Kapitel 2, und Kapitel 3 ist ab Mittwoch, dem 28. August, europäischer Zeit, ebenfalls kostenlos und automatisch verfügbar.

Schauen Sie sich den Trailer unten an, um einen Vorgeschmack auf eine der Überraschungen im Nintendo-Kalender 2024 zu bekommen.