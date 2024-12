Die Demo von Dynasty Warriors: Origins überschreitet eine Million Spieler

HQ

Die kürzlich veröffentlichte Demo für Dynasty Warriors: Origins hat sich schnell zu einem großen Erfolg entwickelt und Berichten zufolge über eine Million Spieler erreicht. Dies ist ein vielversprechender Meilenstein, insbesondere wenn man bedenkt, dass das vorherige Spiel bei seiner Veröffentlichung vor über fünf Jahren kritisiert wurde.

Basierend auf der ersten Hälfte von Romance of the Three Kingdoms zielt Origins darauf ab, sich mehr auf das Storytelling zu konzentrieren und sowohl neuen als auch langjährigen Spielern einen Neuanfang zu bieten. Den ersten Reaktionen derjenigen nach zu urteilen, die es ausprobiert haben, scheint Origins die Wiederbelebung zu sein, die die Serie schon lange gebraucht hat.

Dynasty Warriors: Origins wird am 17. Januar nächsten Jahres für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam erscheinen.

