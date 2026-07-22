HQ

"Tokyo Cool Biz" ist der Name einer neuen Initiative in der japanischen Hauptstadt, um Männer bei der Arbeit kühler zu halten. Sie wurde von der Gouverneurin von Tokio, Yuriko Koike, eingeführt, als Teil ihrer jährlichen Sommertradition, um Möglichkeiten zur Abkühlung bei steigenden Temperaturen zu erweitern.

Männer wurden ermutigt, T-Shirts, Turnschuhe und Shorts zu tragen, um die Initiative durchzusetzen, und ihre formellere Arbeitskleidung wie Anzug und Krawatte hinter sich zu lassen. Die Richtlinie wurde erstmals im April eingeführt, und während einige Männer sie als Vorteil für ihren Arbeitstag empfinden, sind andere mit den lockeren Regeln nicht so zufrieden, zumal sie offenbar Männer unfair ins Visier nehmen.

Kritiker sagen, dass Frauen weiterhin gezwungen werden, Strumpfhosen zu tragen, wenn ihre Beine sonst durch die Arbeitskleidung sichtbar wären, und andere protestieren gegen das Unbehagen, das das Beinhaar ihrer Kollegen verursacht. Es wurde online als "sunehara" bezeichnet, wie von BBC News identifiziert, oder "Beinehaarbelästigung".

Japans Temperaturen haben in diesem Jahr erstmals die 40°C überschritten. Selbst in einem Land, das an drückende Hitze gewöhnt ist als das Vereinigte Königreich, ist das immer noch eine sehr warme Temperatur, und die Möglichkeit, sich auf jede erdenkliche Weise abzukühlen, gilt als großer Vorteil. Dennoch sind nicht alle für diese Veränderung. Eine Studie der Gorilla Clinic ergab, dass 53,5 % der Menschen immer noch dagegen waren, Shorts am Arbeitsplatz zu tragen.