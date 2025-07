Die Darsteller von Fantastic Four: First Steps reagieren auf *das* Sue Storm-Skin in Marvel Rivals

HQ

Marvel Rivals war noch nie ein Spiel, das davor zurückschreckte, seinen Charakteren - vor allem den weiblichen Darstellern - freizügige Outfits zu verpassen. Viele von ihnen stammen direkt aus den Comics, um fair zu sein, und sie erweisen sich oft als sehr beliebt bei einem bestimmten Teil der Fangemeinde.

Nehmen wir zum Beispiel Sue Storms Malice, die Haut, in der sie viel Bein und Wangen zeigt. Ein unglaublich beliebtes Bundle, das der YouTuber Loserfruit kürzlich den Darstellern von The Fantastic Four: First Steps gezeigt hat.

Im folgenden Clip seht ihr, wie Loserfruit die Kosmetika der einzelnen Charaktere durchgeht und sie ihren Gegenstücken aus dem Film zeigt. Keiner der Darsteller scheint ein großer Gamer zu sein, also sieht es ein bisschen so aus, wie ich es mir vorstelle, wenn ich es meinen Eltern zeige Marvel Rivals. Loserfruit hebt sich die Malice-Schale für den Schluss auf und bringt Pedro Pascal, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach zum Schweigen.

"Danke", sagt Vanessa Kirby und schnippt mit den Fingern. "Das ist auch mein Lieblingsteil von ihr. Halten Sie Ausschau nach der Fortsetzung. Du solltest es dir besser ansehen."

<social>https://www.youtube.com/watch?v=h45Sr1kafGU?t=281</social>

Das Video geht dann schnell dazu über, dass alle Darsteller lernen, wie sie ihre Charaktere spielen und sich mit ein bisschen Marvel Rivals beschäftigen. Wir hoffen auf ein weiteres Video, wenn Avengers: Doomsday herauskommt, und sehen diese massive Besetzung in einer Art Marvel Rivals -Turnier.