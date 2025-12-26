Die Danganronpa-Serie überschreitet 10 Millionen verkaufte Exemplare

HQ

Am 25. November 2010 veröffentlichte Spike Chunsoft einen ziemlich einzigartigen Titel für die PSP namens Danganronpa: Trigger Happy Havoc, ein Mystery-Visual Novel, in dem eine Gruppe von Schülern in einer Schule gefangen ist und gezwungen ist, an einem tödlichen Spiel teilzunehmen. Um zu entkommen, müssen sie Mord begehen und die anderen während Prozessen voller Ermittlungen, Logik und psychologischer Wendungen täuschen. Absoluter Wahnsinn und ungezügelter kreativer Mut, von dem viele seitdem profitiert haben.

Seitdem sind fünf weitere Danganronpa-Titel erschienen (drei Haupttitel und zwei Spin-offs), außerdem wurden sie auf andere Formate wie Light Novels, Manga, eine Anime-Serie und viel Merchandising erweitert. Ein neuer Teil, Danganronpa 2x2, erscheint nächstes Jahr auf PC und Konsolen mit einem Erfolgspolster, da Studio und Publisher nun bestätigen, dass die Serie in ihren 15 Jahren insgesamt mehr als 10 Millionen Exemplare verkauft hat.

Nicht schlecht, oder? Und es sieht so aus, als ob Danganropa 2x2 auch nicht das Ende sein wird, denn Spike Chunsoft verspricht, "die Danganronpa-Reihe mit einer Vielzahl von Produkten und Initiativen weiter aufzuwerten."

Hast du die Danganronpa-Spiele gespielt – welches ist dein Favorit?