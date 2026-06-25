Die Dampfmaschine sollte eigentlich viel günstiger sein

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Valve hat den Preis ihrer Steam Machine bekannt gegeben. Die 2TB-Version kostet 1.349 $ und ein 2TB-Bundle mit dem Steam Controller kostet 1.428 $. Das Gerät wird offiziell am 30. Juni 2026 vorgestellt. Die Valve-Ingenieure haben inzwischen angedeutet, dass die Steam Machine ursprünglich auf etwa 750 US-Dollar abzielte, aber der weltweite RAM-Mangel den Endpreis zum Start auf 1.049 US-Dollar erhöhte, wie Tweak Town berichtete.

Ingenieur Yazan Aldehayyat sagte, dass der Endpreis "deutlich höher" sei, als das Unternehmen ursprünglich geplant hatte. Der Preisanstieg, den die Steam Machine erlebt hat, war "wahrscheinlich ähnlich" wie das, was das Steam Deck durchgemacht hat.

Der Übeltäter für diesen Preisanstieg ist der anhaltende weltweite DRAM-Mangel.

Nach all dem bleibt das Interesse an der Steam Machine weiterhin groß. Valve möchte mehr Leute über SteamOS zum PC-Gaming bringen, aber 1.049 Dollar sind für viele etwas zu viel. Wir müssen nur abwarten, was passiert.