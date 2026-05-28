Die Dampfmaschine könnte so teuer sein, dass man zweimal überlegen muss

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Leaks, Hinweise und Gerüchte: Was willst du mehr? Valves Steam Machine kommt, und laut einem neuen Leak waren die geplanten Preise der Steam Machine von vor zwei Monaten "immer noch höher als die heutigen Steam Deck-Preise", wie Tech Power Up berichtete.

Kürzlich hat Valve den Preis für seine bestehende Steam Deck-Hardware insgesamt um bis zu 300 US-Dollar erhöht. Und nun hat ein Brancheninsider, Brad Lynch, die aktualisierten Preise des Steam Decks mit dem verglichen, was er über den Startpreis der Steam Machine gehört hatte.

Es scheint also, dass der Preis für die Steam Machine gegen Ende März höher war als der derzeitige Steam Deck OLED für 949 Dollar, und der aktuelle Preis der Steam Machine wahrscheinlich noch höher sein wird, wegen anhaltender Speicher- und allgemeinen Hardwareengpässe und Preiserhöhungen.

Laut Lynch war der bisherige Preis der Steam Machine höher als der des Einstiegsmodells mit 512 GB Steam Deck OLED, das bei 789 $ startet.

All das bezüglich des Starts und Preises von Steam Machine ist immer noch nur Spekulation.