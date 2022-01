Die Cuphead-Serie von Netflix wird ab nächsten Monat ausgestrahlt

HQ

Der knüppelharte 2D-Plattformer Cuphead war ein derart großer Erfolg, dass Studio MDHR sofort mit der Produktion einer Erweiterung für das Spiel begann, die Ende Juni an den Start gehen soll. Letztlich ist sogar das Streaming-Unternehmen Netflix auf den Titel aufmerksam geworden und sie haben sich mit dem Entwicklerstudio zusammengetan, um eine TV-Serie zu produzieren, die den speziellen Comicstil der Fünfzigerjahre einfängt, auf dem das Game basiert. Diese Serie hat lange auf sich warten lassen, doch inzwischen kennen wir den offiziellen Veröffentlichungstermin. Am 18. Februar läuft die Pilotfolge an und einen Eindruck davon erhalten wir im neuen Trailer: