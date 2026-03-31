Die CS Asia Championships 2026, die im Mai stattfinden: Here sind die 16 eingeladenen Teams

HQ

Es finden diesen Frühling so viele große Counter-Strike 2 Turniere statt, darunter zwei IEM-Events, PGL Astana, weitere von BLAST veranstaltete Action und sogar ein von Perfect World Esports organisiertes Event.

Letzteres Turnier ist die CS Asia Championships (CAC), die vom 20. bis 24. Mai in Shanghai, China, stattfinden wird. Es ist ein großes Event, das 16 der besten Teams aus aller Welt zusammenbringt, um sie um einen Preispool von 1 Million Dollar kämpfen zu sehen.

Es beginnt mit einem K.o.-Rundspiel in der Doppel-K.-o.-Phase vom 20. bis 22. Mai, das die Konkurrenz auf nur sechs Überlebende reduziert. Diese sechs Teams werden anschließend in ein K.-o.-Playoff-Bracket gesetzt, das vom 23. bis 24. Mai stattfindet und ein Sieger gekürt wird.

Mit all dem bevorstehend interessiert Sie vielleicht zu erfahren, welche Teams zur CAC 2026 eingeladen wurden? Falls ja, können Sie unten alle 16 eingeladenen Teams sehen.



Parivision



Team Falcons



Mouz



Aurora Gaming



Die MongolZ



Team Liquid



B8



3DMax



Vermächtnis



NRG



PaiN Gaming



M80



BC. Game Esports



MiBR



Lynn Vision



Tyloo



Wirst du CAC 2026 verfolgen?