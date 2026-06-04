Die Critical Role-Besetzung zeigt die Unterschiede zwischen der Arbeit an The Legend of Vox Machina und The Mighty Nein

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Nachdem sie mit ihren D&D-Kampagnen online großen Erfolg hatten, bekamen die Mitarbeiter von Critical Role die Gelegenheit, mit Amazon zusammenzuarbeiten und animierte, verkürzte Versionen dieser Kampagnen zu liefern. Zuerst kam The Legend of Vox Machina, und nach seinem Erfolg haben wir gesehen, wie The Mighty Nein alte und neue Fans zurück in die von DM Matt Mercer erschaffene Fantasiewelt gezogen hat.

In einem aktuellen Interview vor Staffel 4 von The Legend of Vox Machina erklärten Laura Bailey, Liam O'Brien, Sam Riegel und Taliesin Jaffe, was sie begeistert, von Abenteuer zu Abenteuer zu wechseln, wenn sie von einer Figur in Vox Machina zu einer völlig neuen Persona in The Mighty Nein wechseln.

"Persönlich mag ich es, ein Idiot zu sein. Es macht so viel Spaß, keinen Filter zu haben", sagte Bailey und erklärte, dass ihre Vox-Machina-Figur Vex viel kalkulierter wirkt als ihr zerstreuter, aber liebenswerter Kleriker-Narr in The Mighty Nein. O'Brien fügte hinzu, dass er die "Spionagethriller"- Energie liebt, die Mighty Nein mitbringt.

"Die Welt ist kleiner, und ich mag es, darin in einem kleineren Raum zu sein, statt, weißt du, gegen die Drachen zu kämpfen und, weißt du, Avatare der Götter zu sein und all das zu tun, diese großen Sachen." fügte Jaffe hinzu.

Selbst nach so vielen Jahren, in denen sie zusammen gespielt und dieselben Charaktere gesprochen haben, werden Fans es lieben, zu hören, dass die Gruppe immer noch Freude daran hat, Teil der Fantasiewelten zu sein, die sie so sehr mitgestaltet haben. Wenn Sie mehr über Vox Machina Staffel 4 erfahren möchten und wie sie Andy Serkis in die Besetzung aufgenommen haben, sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: