Die Crew-Serie erreicht über 40 Millionen Spieler

HQ

Das Crew Motorfest wurde kürzlich angekündigt und wird sicherlich dazu beitragen, die Anzahl der Spieler zu erhöhen, die Ubisofts beliebte Rennsport-Franchise gespielt haben. In der Zwischenzeit ist The Crew 2 weiterhin sehr beliebt und der Kreativdirektor der Serie, Stephane Beley, verrät nun, dass die Serie über 40 Millionen Spieler erreicht hat. Er schreibt:

"Vor 15 Jahren träumte eine Gruppe von Freunden davon, ihr eigenes Fahrspiel zu entwickeln. Ubisoft vertraute ihnen. Elfenbein brachte #TheCrew zur Welt. 15 Jahre später haben sich 40 Millionen Spieler dem Abenteuer angeschlossen. Bald geht es weiter mit The Crew MotorFest.Glaube immer an deine Träume! Vielen Dank an alle"