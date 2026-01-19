Die Cover-Kontroverse, die die Mario-&-Sonic-Reihe hätte beenden können

HQ

In den letzten 25 Jahren gab es einen gravierenden Mangel an hochwertigen Leichtathletikspielen. Das ist etwas merkwürdig, wenn man bedenkt, wie groß die Olympischen Sommerspiele sind und dass es in der Vergangenheit unzählige Erfolge gab, wie die Sommerspiele für Commodore 64, Track & Field II für NES, Olympic Gold: Barcelona '92 für Mega Drive, Athlete Kings für Sega Saturn, International Track & Field für Playstation und natürlich Virtua Athlete 2000 für Dreamcast.

Die einzigen Leichtathletikspiele mit einem einigermaßen großen Budget, die veröffentlicht wurden, sind die Mario-&-Sonic-Spiele, die leider nicht so unterhaltsam waren, wie man es sich gewünscht hätte, angesichts der beiden ikonischen Firmen hinter der Reihe. Und Tatsache ist, dass sie auch fast nicht passiert wären – weil Sega die Dreistigkeit hatte, auf dem Cover des ersten Spiels (Mario & Sonic at the Olympic Games ) zu suggerieren, dass Sonic vielleicht schneller als Mario sei.

Dies wurde vom Produzenten der Serie, Ryoichi Hasegawa, in einem Interview mit Arcade Attack Retro Gaming Network (über Insider Gaming) enthüllt, in dem er erklärte, dass Nintendo sehr verärgert darüber war, dass Sonic Mario auf der Vorderseite des Spiels ein paar Zentimeter voraus war:

"Aber es gab eine lustige Geschichte. Natürlich gab es Kunstwerke von Mario, Sonic und anderen Charakteren, die auf dem Feld standen. Diese Kunstwerke wurden für die Verpackung, das Bedienungshandbuch, das Patronenetikett und ähnliche Dinge verwendet. Es gab einen kleinen Fehler. Sonics Fuß war vor Marios Fuß. Nintendo hat von uns verlangt, die Priorität zu ändern. Ich erinnere mich noch daran. Wir dachten: 'Oh mein Gott! Wir müssen es ändern, sonst gibt es keinen Deal.' "

Und so war es. Jetzt weißt du, warum Mario in einem Rennen, von dem man denken könnte, dass Letzterer mühelos gewinnen würde, ein paar Zentimeter vor Sonic liegt.