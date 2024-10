Die Costco Guys traten gestern Abend bei Jimmy Fallon auf

HQ

Wenn Sie die Internetgruppe nicht kennen, die TikTok, Instagram und überall dort, wo Sie Videoinhalte sehen können, übernommen hat, dann haben Sie etwas verpasst. Auch wenn die Costco-Jungs nicht jedermanns Sache sind, richten sie keinen Schaden an und machen gesunde Inhalte, die die gleichen drei Witze/Soundeffekte abspielen.

Ihr Ruhm hat sie überall hingebracht, und jetzt haben sie es in der Jimmy Fallon Show geschafft. The Rizzler, Big Justice und der Vater von Big Justice, Big AJ, machten sich alle auf den Weg nach New York, um die Show zu sehen, wo sie ihre Slogans und Posen trafen und über ihren neu gewonnenen Ruhm sprachen.

Es ist einer dieser seltsamen Momente, in denen das, was sich wie eine Nischen-Internet-Subkultur anfühlt, in den Mainstream ausbricht. Ob dies zu weiteren Superstar-Momenten für die Costco Guys führen wird, ist nicht bekannt, aber sie stehen dem Hawk Tuah-Mädchen in einer Reihe, wenn es darum geht, das Beste aus ihrer fünfzehn Minuten Ruhm zu machen.

