Die Cortana-Synchronsprecherin von Halo redet online über die Leute

Jen Taylor, die Synchronsprecherin von Cortana, verriet, dass sie Halo-Spieler gerne online trollt, wenn ihr Mann einen Controller in die Hand nimmt und an einer Partie Slayer teilnimmt.

In einer Rede auf der MCM Comic Con an diesem Samstag (danke, TheGamer) sagte Taylor, dass sie nie ein Halo-Profi geworden sei. "Mir geht es schlecht. Echt schlimm", sagt sie. "Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem ich meinen Mann gezwungen habe, ein Spiel zu spielen, wenn es herauskommt. Er ist nicht großartig, aber er kann es schaffen." "Wir gehen online und ich rede mit jedem. Es kann also sein, dass ich deine Freunde anspreche."



Taylor erklärte, dass sie nicht online geht, um ihre Cortana-Stimme zu sprechen. Stattdessen bedient sie sich ihres "vage europäischen Dialekts". Ursprünglich könnte dies die Stimme für Cortana gewesen sein, da sie auch verrät, dass ihr Briefing von Microsoft darum bat, dass Cortana eine europäische Stimme haben sollte.

"Sie hatten gesagt, wir wollen, dass sie vage europäisch klingt. Und ich sagte: Was bedeutet das? Und sie sagten europäisch, aber kein bestimmtes Land."

Glauben Sie, dass Sie von Cortana getrollt wurden?