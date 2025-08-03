Die coolsten Protagonisten in Videospielen

HQ

Es gibt so viele coole Protagonisten in Videospielen, Individuen, zu denen wir strömen und die wir wegen ihrer charmanten Persönlichkeit und ihrer eleganten Art und Weise, wie sie sich verhalten, in Erinnerung behalten. Aber wer sind die coolsten von allen, welche Charaktere stechen durch einen Stil hervor, der knapp über den anderen liegt? Die Gamereactor-Redaktion hat eine Reihe von Symbolen zusammengestellt.

Ezio Auditore da Firenze

Altair brachte den Stein ins Rollen, aber es war Ezio, der den Ball wirklich aufnahm und mitlief. Der definitive Assassine von Assassin's Creed war so cool, dass Ubisoft sich drei Spiele lang weigerte, sich von ihm zu trennen und nicht wirklich einen Mann oder eine Frau gefunden hat, die mit seiner Aura mithalten können. Egal, ob es sich um den charmanten italienischen Adel handelt oder um die Eliminierung historischer Figuren, als würde es aus der Mode kommen, Ezio bleibt einer der coolsten Charaktere, die ich je gespielt habe. Es hilft, dass sein Parkour und seine Sofort-Kill-Gegenangriffe nur zu seiner allgemeinen Coolness-Anzeige beitrugen, was ihn in meinen Augen zu einer unsterblichen Präsenz machte, sobald er die Kutte über sein Gesicht zog.

Bayonetta

Die ultimative Femme fatale des Gamings, Bayonetta, machte sich sofort bemerkbar, als sie der Welt vorgestellt wurde. Ihr Selbstvertrauen floss wie ihre üppige Frisur aus dem Bildschirm, und ihr Kampfstil war voller Persönlichkeit, was sie zu einer tragenden Säule machte, bevor sie überhaupt ein Franchise hatte. Die Zeit hat es vielleicht nicht gut mit dem Synchronsprecher von Bayonetta gemeint, aber sie hat es gut mit der Figur gemeint, denn mit jedem neuen Auftritt hat sie sich nur cooler und cooler gefühlt.

Bigby Wolf

Vielleicht einer der produktivsten Aura-Farmer in der Spielewelt, ist Bigby Wolf - auf dem Papier - ein bisschen ein Verlierer. Keine Freundin, kein Geld und er ist ein rasender Alkoholiker, aber er hat eine solche Art mit einer Pose, einem grauen Bart und einer dicken Stimme, dass wir ihm alles verzeihen. Bigby steht morgens auf und erledigt die Arbeit. Mit einer Zigarette im Mund und blauen Flecken an den Fingerknöcheln hat er keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen, um einem Fall auf den Grund zu gehen, und während wir sehen, wie seine Reise in A Wolf Among Us voranschreitet, wird er nur noch cooler, als wir mehr von seinen Werwolfkräften freischalten.

Wolkenstreit

Was gibt es noch über den Helden von Final Fantasy VII zu sagen? Die vielleicht kultigste und tollste Frisur in allen Spielen schwingt ein Schwert, um das ihn alle Männer beneiden, und hat zwei heiße Frauen, die das ganze Spiel über um ihn kämpfen. Cloud ist das ultimative coole Dude-Paket, und das war der Fall, als FFVII zum ersten Mal auf den Markt kam, und ist auch heute noch der Fall, wo moderne Grafik und Technologie ihn noch epischer gemacht haben. Wer braucht schon lange Monologe und emotionale Tiefe? Cloud ist ein Mann der wenigen Worte, der Inbegriff eines Mannes, und deshalb würde es sich einfach falsch anfühlen, ihn nicht in diese Liste aufzunehmen.

Lara Croft

Wenn Sie einen Charakter auswählen müssten, den Sie als weibliches Videospielsymbol klassifizieren möchten, gibt es wirklich nur eine Person, die Sie auswählen können: Lara Croft. Diese kultige Abenteuerheldin ist seit Jahrzehnten die coolste Frau in der Welt der Videospiele und hat sich gegen mehrere andere hervorragende Optionen durchgesetzt. Lara hat alles, was jemanden "cool" macht, sei es eine völlig furchtlose Natur, das ständige Bedürfnis, allen Widrigkeiten zu trotzen, und eine Outfitwahl, die viele als Inspiration genutzt haben. Vergessen wir nicht, ohne Lara gäbe es keine Uncharted oder Prince of Persia, wie wir sie kennen, und sowohl Nathan Drake als auch The Prince sind zwei Optionen, die cool genug sind, um diese Liste alleine zu erstellen...

Agent 47

Lass James Bond hinter dir, nicht einmal du bist so schlank und cool wie Agent 47. Der kultige Auftragskiller steht seit Jahren an der Spitze der Stealth-Action-Serie von IO Interactive und das aus gutem Grund. Agent 47 ist das ultimative Chamäleon, der Inbegriff eines modernen Mannes, ein Wesen, das sich so wohl fühlt und sich seiner Person sicher ist, dass es mühelos zwischen Rollen und Verkleidungen wechseln und jeden glauben machen kann, dass er dazugehört. Agent 47 fühlt sich in einem Wolkenkratzer in Dubai, an den Stränden eines Luxusresorts am Pazifik, beim Schlendern durch eine südamerikanische Elendsviertel oder beim sanften Stöbern an den idyllischen Stränden des Mittelmeers. Das Einzige, was Agent 47 im Stich lässt, ist, dass er für Geld tötet, denn denkt daran, Kinder, Mord ist schlecht, es sei denn, es ist aus einem sehr, sehr guten Grund.

Aloy

Aloy of the Nora war eine wahre Revolution, und das nicht nur, weil sie das neue Lebensprojekt bei Guerrilla Games wurde, die Horizon-Serie. Das junge rothaarige Mädchen, das überlebt und tatsächlich zur größten Hoffnung für die Menschheit wird, ist an sich schon ein Symbol dafür, wie man mächtige weibliche Charaktere aufbauen kann, unabhängig von männlichen Archetypen, die in Videospielen noch mit ihnen in Verbindung gebracht werden. Jetzt ist das nicht mehr der Fall, aber damit andere laufen konnten, musste Aloy laufen (und dabei riesige Maschinen jagen). 38 Millionen verkaufte Exemplare ihrer Spiele geben mir Recht.

Doom Guy/Doom Slayer

Dies ist ein untypischer Fall, da seine Entwicklung als Charakter mehr damit zu tun hat, wie wir ihn wahrnehmen, als mit dem, was mit ihm in der Erzählung der Geschichte in seinen Spielen passiert. Denn in Doom ist die Geschichte... Gleichgültig, und der Protagonist hinter dem grünen Helm ist im Grunde eine unaufhaltsame Naturgewalt, die uns in ihren durchtrainierten Armen trägt, um alles zu zertrümmern, was vor ihm auftaucht und sich bewegt, egal wie viele Beine, Arme oder Zahnreihen er hat. Doom Guy ist cool, weil er nicht sprechen muss, um sich auszudrücken: Er ist die perfekte Verkörperung dessen, was es bedeutet, ein Videospiel zu spielen: pure eskapistische Unterhaltung. Doom Guy, ändere dich niemals.