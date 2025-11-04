Die coolste Grafik der Generation: 32-Bit und 64-Bit

HQ

Die Grafik hat nie aufgehört, ein heißes Thema zu sein, und in den Vorschauen für große Veröffentlichungen ist sie oft das heißeste Gesprächsthema, auch wenn es ein Faktor ist, der eigentlich nur sehr wenig damit zu tun hat, wie gut das Gameplay ist. Wirklich schöne Grafik ist einfach sehr beliebt und offensichtlich das erste, was uns auffällt, wenn wir von einer Konsolengeneration zur nächsten wechseln.

Das macht es schwierig, das am besten aussehende Spiel der Welt auszuwählen, da man immer berücksichtigen muss, wann es veröffentlicht wurde. Kann man zum Beispiel Battletoads für das NES mit Soul Calibur für die Dreamcast oder Gears of War für die Xbox 360 vergleichen? Deshalb werde ich versuchen, die zehn am besten aussehenden Spiele jeder Generation auszuwählen und nur innerhalb dieser Generation zu vergleichen.

Der Fokus liegt auf Konsolen, weil sie die klarsten Generationstrennungen haben, und nachdem zuerst die sogenannten 8- und 16-Bit-Generationen eingestuft wurden, ist es nun Zeit für diejenige, die etwas nachlässig als 32-Bit-Generation bezeichnet wird (ich schreibe nachlässig, weil hier das Konzept an Bedeutung verloren hat, daher habe ich mich entschieden, das Nintendo 64 einzubeziehen, aber nicht die Xbox, obwohl es auch eine 32-Bit-Konsole war).

Werbung:

(10) Wave Race 64 (Nintendo 64 / 1996)

Wave Race 64 war ein sehr unerwartetes Spiel, und nur wenige hätten sich ein Wasserscooter-Spiel gewünscht, am wenigsten von Nintendo, angeführt von Shigeru Miyamoto. Aber genau das hat Nintendo geliefert, möglicherweise inspiriert von der Arbeit mit Wasser in Super Mario 64, die unendlich viel besser war als alles, was wir zuvor gesehen hatten. Das Spiel wurde schnell zu einem der deutlichsten Beispiele der Generation, wie 3D in den richtigen Händen verwaltet werden konnte, und bot Wassereffekte, an die wir uns heute noch erinnern. Die Konkurrenten kämpften mit eckigen Polygonen und flachen Oberflächen und oft einfallslosem Design, während Nintendo eine lebendige 3D-Welt erschuf. Gepaart mit flüssigen Animationen, stabilen Bildaktualisierungen und einer farbenfrohen Ästhetik wurde Wave Race 64 zu einem Lehrbuchbeispiel dafür, wie Technologie und Design in einem wahren Meisterwerk zusammenwirken können.

(09) Parasite Eve (PlayStation / 1998)

Square war im Grunde nur für japanische Rollenspiele bekannt, als man sich nach einer Reihe von Erfolgen dazu entschloss, mit Parasite Eve etwas Neues auszuprobieren. Hier wurden wir mit einer unsentimentalen, realistischen Version von New York verwöhnt, mit vorgerenderten Hintergründen, die auf eine Art und Weise verwendet wurden, von der Capcom bei den Resident Evil-Spielen nur träumen konnte, oft mit Animationen und sich bewegenden Dingen. Hinzu kam ein kreativer Einsatz von Lichteffekten, die stilprägend wurden und die Messlatte für lange Zeit setzten. Parasite Eve war nie ein großer Hit, aber die Fans haben es nicht vergessen und bis heute gibt es Rufe nach einer Fortsetzung der Serie, wobei die Grafik zweifellos eines der Elemente war, die sie so unvergesslich gemacht haben.

(08) Nights: Into Dreams (Saturn / 1996)

Es wurden relativ wenige Spiele für den Saturn veröffentlicht, einfach weil die Konsole nicht so beliebt war wie die anderen. Außerdem galt es als eine Nervensäge, für die man sich entwickeln musste. Aber... In den richtigen Händen war es absolut phänomenal. Und Sega selbst war führend zwischen den vielen Prozessoren des Geräts, die so programmiert werden mussten, dass sie optimal zusammenarbeiteten. Im Meisterwerk Nights: Into Dreams fügten sich alle Teile in einem vollständig dreidimensionalen Abenteuer zusammen, und um es richtig zu erleben, wurde es mit dem ersten modernen Analogstick-Controller geliefert (zweifellos vom Nintendo 64 inspiriert, dessen Design jedoch sogar von Nintendo selbst aufgegeben wurde). Ein farbenfrohes, seidenweiches und absolut unglaubliches Spiel, das auch als Tech-Demo für ein Stück Hardware diente, das nie wirklich die Chance bekam, die es verdient hatte.

(07) The Legend of Zelda: Majora's Mask (Nintendo 64 / 2000)

Werbung:

Ocarina of Time wird oft in Listen der besten Spiele der Welt erwähnt. Fakt ist aber, dass ich Majora's Mask immer bevorzugt habe. Anstatt nur eine natürliche Fortsetzung des ersteren zu bieten, bekamen wir Links vielleicht düsterstes Abenteuer aller Zeiten, bei dem Design und Technologie zusammenkamen, um ein echtes Halloween-Abenteuer zu bieten. Mit leistungsstarken Effekten, weiterentwickelten Animationen und einer insgesamt besseren Leistung als in Ocarina of Time ist dies wirklich ein Spiel, das zeigt, wozu das Nintendo 64 fähig ist.

(06) Banjo-Tooie (Nintendo 64 / 2000)

Als Banjo-Tooie Premiere feierte, war es bereits in Stein gemeißelt, dass niemand besser in der Grafik ist als Rare. Wo Banjo-Kazooie fokussiert und kompakt war, ging der Nachfolger aufs Ganze: größere Welten, mehr Details und eine Technologie, die sich für die Maschine fast zu fortschrittlich anfühlte. Viele verglichen es mit den damaligen Pixar-Filmen, was heute seltsam erscheinen mag, aber so fühlte sich das Spiel auf jeden Fall an. Jede Oberfläche war mit Farbe, Bewegung und kleinen Details gefüllt, die die Umgebungen lebendig erscheinen ließen. In Kombination mit der Tatsache, dass die Nintendo 64-Spiele praktisch keine Ladezeiten hatten, bot es etwas, mit dem weder die PlayStation noch der Saturn in dieser Kategorie mithalten konnten.

(05) Tekken 3 (PlayStation / 1998)

Schon bei seiner Veröffentlichung war Tekken eine Art mächtiger Meilenstein, und Tekken 2 spielte in einer ganz anderen Liga. Und dann war da noch Tekken 3. Es gab zwar Dead or Alive und Virtua Fighting 2 für den Saturn (die beide für die Liste berücksichtigt wurden), aber keines von beiden und nichts anderes für die PlayStation konnte mit Tekken 3 mithalten. Während sich die meisten 3D-Kampfspiele dieser Generation heute hoffnungslos veraltet anfühlen (im Gegensatz zu den 2D-Spielen, die ironischerweise auf ihrem Höhepunkt waren), kann man immer noch Tekken 3 spielen und seine Geschwindigkeit und Intensität erkennen und seine eigentlich ziemlich beeindruckenden Effekte genießen.

(04) Panzer Dragoon Saga (Saturn / 1998)

Wenn man sich nur die Bilder ansieht, mag es schwer zu verstehen sein, was Panzer Dragoon Saga auf der Liste macht, aber wenn Sie es gespielt haben, fragen Sie sich vielleicht, warum es nicht höher ist. Nur wenige Titel dieser Generation hatten eine so klare Identität mit einer kompletten dreidimensionalen Welt, während andere japanische Rollenspiele der gleichen Generation meist zweidimensional oder dreidimensional mit vorgerenderten Hintergründen waren. Die Welt fühlte sich echt und aufregend an, mit uralten Ruinen, organischen Maschinen und natürlich Drachen, die sich zu etwas fast Poetischem zusammenfügten. Am deutlichsten wurde dies in den Uru-Ruinen, die ich immer noch als eines der mächtigsten Dinge in Erinnerung habe, die ich je gesehen habe. Panzer Dragoon Saga ist, kurz gesagt, das beeindruckendste japanische Rollenspiel dieser Generation... Mit einer Ausnahme.

(03) Wipeout 2097 (PlayStation / 1996)

Das erste Wipeout war ein Game Changer und ich habe die dazugehörige PlayStation-Demo immer und immer wieder gespielt. Physik, Geschwindigkeit, Design und technische Brillanz vereinten sich in etwas, das wir noch nie zuvor gesehen hatten. Aber... Mit Wipeout 2097 passte alles zusammen. Abgesehen von Sonic the Hedgehog hat kein einzelnes Spiel mehr dazu beigetragen, Gaming cool zu machen. Statt auf japanische Farbigkeit zu setzen, ging Psygnosis den anderen Weg und schuf etwas Düstereres mit einem Stil, der deutlich der deutschen Clubkultur entlehnt ist. Es war nicht nur futuristische Geschwindigkeit, sondern ein ganzes Idiom, das endlich auf Sonys Konsole realisierbar wurde. Sicher, Wipeout 3 war technisch eine Stufe besser, aber der Gesamtlook mit visueller Brillanz vom Designkollektiv The Designers Republic ließ mich denken, dass dies immer noch die Bronzemedaille der Liste verdient.

(02) Final Fantasy IX (PlayStation / 2000)

Final Fantasy VII und VIII waren bereits unglaublich schön, aber es fühlt sich immer noch so an, als hätte Square so viel mehr gelernt, als es Zeit für Final Fantasy IX (das zwei Jahre nach der Dreamcast veröffentlicht wurde) kam. Hier sind es nicht mehr nur Polygonfiguren, die sich von den vorgerenderten Hintergründen abheben, sondern alles ist viel besser aufeinander abgestimmt. Es war ein viel zusammenhängenderes Paket, das das Gefühl verstärkte, ein japanisches Märchen mit schiefen Burgtürmen, kleinen Dörfern mit windigen Dächern und verwunschenen Wäldern zu erleben, die alle von liebenswerten Bewohnern und Kreaturen bevölkert sind. Das Ergebnis ist ein Spiel, in dem Ästhetik und Geschichte interagieren und in dem jeder Rahmen als kleines Kunstwerk für sich stehen kann.

(01) Conker's Bad Fur Day (Nintendo 64 / 2001)

Die Generation machte hier wirklich Überstunden. Im selben Monat, in dem Conkers Abenteuer veröffentlicht wurde, beschloss Sega, die Dreamcast abzuschalten, und die PlayStation 2 war im Jahr zuvor veröffentlicht worden. Nur wenige Monate später war es auch Zeit für den Gamecube und die Xbox. Im folgenden Jahr kaufte Microsoft dann ganz Rare auf. Glücklicherweise wurde die Generation und Nintendos Partnerschaft mit Rare mit Conker's Bad Fur Day der bestmögliche Abschied genommen. Das Spiel machte wahnsinnig viel Spaß und war so unverschämt gewagt, dass Nintendo es nicht einmal wagte, es selbst zu veröffentlichen (während Microsoft es in der neuen Version problemlos zensierte) und steht daher auch heute noch als extrem wichtiger Beweis dafür, wie viel Spaß Gaming ohne moralische Zwänge machen kann.

Es war die Grafik, über die wir hier sprechen wollten, und die absolut unwahrscheinliche Leistung, die Rare im Nintendo 64 gefunden hat. Sie haben gewissermaßen alle Mängel der Konsole umgangen, sie mit unwahrscheinlichen Effekten und einer kohärenten Präsentation aufgeladen und das Ganze mit einer lebendigen Welt gekrönt, bei der man regelmäßig unter die Fernsehbank schauen musste, als ob man überprüfen wollte, ob es tatsächlich der Nintendo 64 war, auf dem man spielte, und ob er schmolz. Die Generation hat so viele denkwürdige Dinge zu bieten gehabt, aber nichts war schöner als dieses.