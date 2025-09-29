Die Convention-Anzeige scheint Switch 2-Versionen für fünf Lego-Titel zu bestätigen

HQ

Nächstes Jahr wird TT Games seine erwartete Lego Batman: Legacy of the Dark Knight auf einer Vielzahl von Plattformen einführen, darunter Nintendo Switch 2. Wenn das Spiel erscheint, wird der Entwickler anscheinend schon viel Erfahrung damit haben, seine Spiele auf der hybriden Nachfolgeplattform zum Laufen zu bringen, zumindest wenn man einigen neuen Display-Bannern bei Zurich Pop Con Glauben schenken darf.

Gemäß X user Rebateman zeigt eine Anzeige für Nintendo Switch 2 fünf Lego-Titel an, für die es noch keine dedizierten Versionen auf der Plattform gibt. Die Titel lauten wie folgt:



Lego City Undercover



Lego Star Wars: The Skywalker Saga



Lego Jurassic Park



Lego Harry Potter Kollektion



Lego DC Superschurken



Der Beitrag deutet sogar darauf hin, dass dies nur die Spitze des Eisbergs sein könnte, da sie mit "und vielleicht noch mehr, das ich verpasst habe" abschließen.

Was die Switch 2 -Versionen der Spiele betrifft, so scheinen flüssigere Leistung und bessere Grafik die üblichen Verbesserungen im Vergleich zu den ursprünglichen Switch -Editionen zu sein, aber da TT Games noch nichts davon bestätigt hat, sollten wir dran bleiben, bevor wir weiter spekulieren.