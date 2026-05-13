Die Comiczeichnerin Simone Bianchi erklärt die Unterschiede zwischen der Arbeit an DC- und Marvel-Comics

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Da die Fans in der Schlange standen, um Simone Bianchi kennenzulernen, schien es, als würden wir vielleicht keine Gelegenheit haben, mit ihm zu sprechen. Glücklicherweise gab uns der legendäre Künstler genug Zeit für ein aufschlussreiches Gespräch. Nach Jahren, in denen wir einige der berühmtesten Superhelden gezeichnet haben, konnten wir nicht anders, als ihn nach den Unterschieden zwischen dem Zeichnen für die beiden Giganten DC und Marvel zu fragen.

"Ich könnte wirklich keinen großen Unterschied zwischen den beiden Firmen feststellen, denn am Ende des Tages sind sie einfach Superhelden," sagte Bianchi und gab eine ziemlich neutrale Antwort, bevor sie fand, was sich zwischen den beiden unterschied. "Vielleicht haben einige Marvel-Charaktere, sie haben einen etwas dunkleren Geist, wenn du verstehst, was ich meine. Das spielt keine Rolle, ob sie nur Superhelden oder Schurken sind. Es sind einfach bestimmte Charaktere, die sich durch das gesamte Marvel-Universum ziehen. Während vielleicht DC-Charaktere dazu neigen, etwas heller zu sein, einfach um immer von heller und dunkler zu sprechen."

Es ist interessant, wenn man bedenkt, dass wir als Leser oft dunklere Themen mit dem DC-Universum verbinden im Vergleich zu Marvel. Wir haben Bianchi auch gefragt, wer seine Lieblingsfigur zum Zeichnen ist, was natürlich so ist, als würde man für einen so produktiven Künstler ein Lieblingskind auswählen.

"Um ehrlich zu sein, wenn mir diese Frage oft gestellt wurde, ändere ich die Figur immer nur zum Spaß", sagte er. "Ich gebe dir eine genauere, die natürlich Spider-Man und Wolverine für Marvel ist... Ich bin mit dieser Figur aufgewachsen und habe angefangen, das als Hauptjob bei Wolverine zu machen. Das sind nur zwei Markenzeichen meines eigenen Lebens."

Für DC bekommen wir einige klassischere Charaktere als Bianchis Favoriten. "Batman versteht sich von selbst. Ich denke, er ist der Charakter, der am besten zu meinem Stil passt, besonders wenn ich auf den dunkleren Punkt zurückkehre. Ich liebe auch Green Lantern und Green Arrow. Frag mich nicht warum. Ich liebe Grün, und das ist die Farbe, die ich meist organisiere."

Bianchi sprach außerdem über Wonder Woman, Marvel's Inhumans und mehr in unserem vollständigen Interview, das Sie unten ansehen können: