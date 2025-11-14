Die Comic-Zeichnerin und Illustratorin Belén Ortega über Granada, Osaka und ihren Weg vom Manga zu Marvel und DC | Ausschließlich

HQ

Zwischen Autogrammstunden und Zeichnungen für ihre begeisterten Fans auf der SDCC Málaga haben wir uns mit Belén Ortega getroffen, der in Granada geborenen Illustratorin, deren Weg sie zur ersten spanischen Illustratorin gemacht hat, die für Marvel und DC Comics gearbeitet hat. Von ihrer frühen Leidenschaft für die japanische Kultur bis hin zu ihrer aktuellen Rolle als Wonder Womans Tochter in DCs Trinity reflektiert Ortega über ihre Karriere, ihre Einflüsse und die kreativen Herausforderungen auf ihrem Weg.

Von Granada nach Osaka

Ortegas Weg begann mit einer Faszination für Mangas, die sie mit ihrer Liebe zur japanischen Kultur verband. "Ich ging für ein Jahr und drei Monate für einen Universitätsaustausch nach Japan", erinnert sie sich. "Ich habe dort nicht viel gezeichnet, aber es war eine Lebenserfahrung. Es hat mich als Künstler wirklich verändert. Für mich ist das die perfekte Kombination." Sie hofft, in Zukunft mehr Geschichten im Samurai-Stil zu erforschen und ihre künstlerischen Fähigkeiten mit den kulturellen Erfahrungen zu verbinden, die ihre frühe Karriere geprägt haben.

Von Manga über Marvel bis DC

Ihr Sprung in die amerikanische Comicszene geschah nicht über Nacht. "Nach meinen frühen Manga-Arbeiten habe ich es auf dem europäischen Markt versucht, dann auf dem US-Markt." Ortega erklärt. "Für Marvel und DC zu arbeiten, hat mir Türen geöffnet, aber meine ersten Marvel-Projekte waren einschüchternd. Ich fühlte mich noch nicht bereit." DC wurde schnell zu ihrem kreativen Zuhause und brachte sie 2021 in die Batman-Familientitel und schließlich in Trinity, wo sie derzeit die Tochter von Wonder Woman darstellt.

Druck und die Suche nach ihrer Stimme

Ortega gibt zu, dass ihre anfängliche Arbeit an hochkarätigen Charakteren wie Miles Morales und Captain Marvel mit immensem Druck verbunden war. "Ich war besessen von Deadlines, und ich war nicht zufrieden mit meinen Ergebnissen", sagt sie offen. "Bei DC hatte ich endlich die Zeit, einen anderen Stil zu entwickeln, und jetzt fühle ich mich wohl. Das ist vier Jahre her."

Anerkennung und zukünftige Projekte

Ihre Arbeit ist nicht unbemerkt geblieben. Ortega erhielt eine Eisner-Nominierung für eine Backup-Story, ein "kurzes, albernes, lustiges" Projekt, das sie überraschte. "Ich kann nur dankbar sein. Alles, was ich in meinem Job bekomme, ist unerwartet", sagt sie. Was die Zukunft angeht, bleibt Ortega schmallippig, aber hoffnungsvoll. "Ich werde nächsten Monat Trinity fertigstellen und ich hoffe, dass mein nächstes Projekt etwas ist, das mir wirklich am Herzen liegt."

Schauen Sie sich das vollständige Interview unten an

Schauen Sie sich das vollständige Interview mit lokalisierten Untertiteln unten an, um mehr von Belén Ortega über Granada, Osaka und ihren Weg vom Manga zu Marvel und DC zu erfahren.