Die CMA wird Ende August ihre endgültige Entscheidung über die Fusion von Microsoft und Activision Blizzard King treffen

Das britische Unternehmen Competition and Markets Authority hat angekündigt, dass es nächste Woche keine endgültige Entscheidung mehr über Microsofts Mega-Übernahme von Activision Blizzard King im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar treffen wird.

Wie Gamesindustry.biz berichtet, hat die Aufsichtsbehörde bekannt gegeben, dass sie die Entscheidungsfrist um sechs Wochen verschoben hat, was bedeutet, dass wir nun eine endgültige Entscheidung bis zum 29. August 2023 kennen werden, anstatt wie ursprünglich am 18. Juli 2023.

Dies bedeutet, dass immer noch die Möglichkeit besteht, dass die CMA ihre Sperre gegen die Fusion nicht einleiten wird, da diese am 18. Juli in Kraft treten sollte. Microsoft wird natürlich versuchen, diese Erweiterung zu nutzen, um das Verständnis der CMA für den Deal zu ändern und ihn stattdessen in Großbritannien genehmigen zu lassen.

Die verschobene Frist wird wahrscheinlich bedeuten, dass Microsoft und Activision die Übernahmefrist selbst verlängern müssen, was dazu führen wird, dass Microsoft Activision mit 3 Milliarden US-Dollar entschädigen muss. Es ist jedoch möglich, dass der Deal vor Ablauf der Frist am 18. Juli abgeschlossen wird, unter der Annahme, dass die CMA ihn letztendlich genehmigen wird.