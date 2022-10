Die CMA bittet um öffentliche Meinungen zur Übernahme von Microsofts Activision Blizzard

HQ

Es scheint, als ob selbst die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) es schwer hat zu beurteilen, ob Microsofts Übernahme von Activision Blizzard eine gute Sache für die Spieleindustrie sein wird oder nicht.

Wie in einem Bericht erwähnt, hat die CMA nun die öffentliche Meinung zu der geplanten Übernahme eingeholt, um zu sehen, wie die Verbraucher dazu stehen, dass Call of Duty in Zukunft möglicherweise ein Xbox-exklusives Franchise wird, Sonys Streit mit dem Deal und so weiter.

"An dieser Stelle laden wir jeden, einschließlich der Öffentlichkeit, ein, seine Ansichten mit uns zu teilen", sagte die CMA.

Der Bericht fährt fort: "Wenn wir der Meinung sind, dass die Fusion negative Auswirkungen auf den Wettbewerb haben könnte, denken wir auch über mögliche Lösungen für diese Bedenken nach (bekannt als 'Abhilfemaßnahmen')."

Der vollständige Bericht der CMA ist vollgestopft mit vielen rechtlichen Formalitäten, aber er sagt auch direkt: "Wenn wir keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken finden, kann der Deal wie geplant durchgeführt werden. Wenn wir wettbewerbsrechtliche Bedenken feststellen, entscheiden wir, wie diese behoben werden sollen. Dies kann zum Beispiel den Verkauf eines Teils des Geschäfts oder das Verbot der Fusion insgesamt umfassen."

Was die CMA derzeit bei dieser Übernahme untersucht, umfasst die folgenden Punkte: