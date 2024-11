Die Cleveland Cavaliers stehen kurz davor, mit einer perfekten Siegesserie NBA-Geschichte zu schreiben

HQ

Die Cleveland Cavaliers sind in dieser Saison immer noch nicht zu stoppen: 15-0. Nach dem Sieg am vergangenen Sonntag gegen die Charlotte Hornets (128:114) hat LeBrons ehemaliges Team nach dem Weggang von "King James" im Jahr 2018 wieder seinen Höhepunkt erreicht (die Cavaliers waren letztes Jahr Vierter in der regulären Saison in der East Conference).

Diese junge Mannschaft, die von Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley, Jarrett Allen und Isaac Okoro im Alter von 23 bis 28 Jahren angeführt und in dieser Saison von Kenny Atkinson trainiert wird, ist gut positioniert, um die East Conference anzuführen und zum ersten Mal seit 2018 das Finale zu erreichen, das letzte von vier aufeinanderfolgenden Finals gegen die Golden State Warriors.

Die Cleveland Cavaliers sind noch weit vom besten Saisonstart aller Zeiten in der NBA entfernt

15 Siege in Folge sind der zweitbeste Saisonstart in der NBA-Geschichte, obwohl zwei andere Teams dieses Kunststück geschafft haben: die Houston Rockets 1993/94 und die Washington Capitols 1948/49. Der Rekordhalter ist jedoch weit entfernt: In der Saison 2015/16 gelang den Golden State Warriors zu Beginn der Saison 24 Siege in Folge.

In diesem Jahr gewannen die Golden State Warriors die Western Conference und die Cleveland Cavaliers die Eastern Conference, aber in den Finals setzten sich die Cavaliers durch und gewannen ihren ersten NBA-Ring überhaupt.

Wenn wir jedoch die Siegesserien und nicht nur die Saisonstarts berücksichtigen, sind 15 Siege noch weiter als die 33 Siege in Folge, die die Los Angeles Lakers 1971/72 erzielten.

Das nächste Spiel der Cleveland Cavaliers wird jedoch deutlich schwieriger: Am Donnerstag reisen sie nach Boston, um gegen die Celtics (11-3), den Zweiten der East Conference, anzutreten, ein Spiel, das für den NBA Cup zählt.