Die CK720 ist die Antwort von Cooler Master auf eine Endgame-Tastatur

Wenn Sie auf dem Markt für eine neue mechanische Tastatur waren, dann haben wir vielleicht die Lösung für Sie. Als Teil der neuesten Episode von Quick Look haben wir unsere Aufmerksamkeit und unseren Fokus auf Cooler Master's jüngsten Vorstoß in den Weltraum gerichtet, nämlich die CK720-Tastatur.

Diese Hardware wurde für Tastatur-Enthusiasten entwickelt und ist so konzipiert, dass sie zugänglich ist, ohne an Qualität zu sparen. Es verfügt auch über Kailh Box V2-Schalter, die Hot-Swap-fähig sind, und verwendet Stabilisatoren für ein weicheres Feedback und weniger Klappergeräusche beim Spielen oder Tippen.

Um zu sehen, wie sich diese Tastatur entwickelt, schauen Sie sich die neueste Episode von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Gedanken und Fakten über das Gerät teilt.