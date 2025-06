Die Ciri, die wir in The Witcher 4 sehen, ist (fast) das gleiche Modell aus The Witcher 3

HQ

Damals, als The Witcher 4 zum ersten Mal bei den Game Awards enthüllt wurde, gab es bei einigen Spielern einen kleinen Zischanfall wegen des Aussehens von Ciri. Kürzlich haben wir sie dann in der Tech-Demo der Unreal Engine 5 gesehen, in der sie ihrem The Witcher 3: Wild Hunt-Modell sehr ähnlich sah.

Laut CD Projekt Red (via Kotaku) ist das Modell für Ciri sowohl in The Witcher 4 als auch in The Witcher 3 dasselbe, abgesehen von ein paar kleineren Änderungen. Da The Witcher 3 nicht mit der Unreal Engine 5 erstellt wurde, wurde Ciris Modell in The Witcher 4 natürlich an die neueste Technologie angepasst.

Außerdem wurden Ciris Augenbrauen leicht angehoben und sie hat eine entspanntere Augenpartie. Aber abgesehen von diesen Änderungen scheint der Ciri, den wir im neuen Spiel sehen, derselbe Ciri aus dem Jahr 2015 zu sein. Geralt musste von The Witcher zu The Witcher 3 einige Veränderungen in seinem Aussehen durchmachen, behielt aber größtenteils seine Hauptmerkmale bei, also zielt CDPR vielleicht auch in Ciris neuer Saga darauf ab.

The Witcher 4 befindet sich in der Entwicklung für PC, PS5 und Xbox Series X/S.