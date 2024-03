Die chilenische Version der originalen Star Wars-Filme hatte eine urkomische Art, Werbung einzuschleusen

HQ

Wenn Sie sich einen Film im Fernsehen ansehen, kann dies das Erlebnis ruinieren, wenn eine Szene durch Werbung in Stücke zerbrochen wird. Hier in Großbritannien müssen wir die meiste Zeit unser Seherlebnis für 3-5 Minuten verlassen, um die neuesten Informationen über Versicherungen zu erhalten, die wir nicht wollen, und Produkte, die wir nicht brauchen. In Chile, als die originalen Star Wars-Filme im Fernsehen ausgestrahlt wurden, wurden die Werbespots stattdessen in die Filme eingenäht.

Wie heyitswindy auf Twitter/X zeigte, führte dies zu einigen urkomischen Ergebnissen. Obi-Wan schnappt sich ein eiskaltes Bier, nachdem er Luke von seinem Vater erzählt hat, Palpatine, der die Macht benutzt hat, um eine Dose auf dem Todesstern zu beschwören, ich könnte weitermachen.

Schauen Sie sich den Thread unten an, wenn Sie heute einen guten Lacher brauchen. Das Beste daran ist meiner Meinung nach, dass alle Anzeigen die gleiche rockige Melodie für das Bier haben, für das sie werben, was alle Versuche ruiniert, Ihre Immersion unberührt zu halten.