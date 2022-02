Die Charaktere von Amazons Der-Herr-der-Ringe-Serie zeigen euch ihre Hände

HQ

Amazon pumpt viel Geld in die Produktion und das Marketing ihrer Der-Herr-der-Ringe-Serie, die am 2. September im Prime-Video-Abo des Anbieters ausgestrahlt wird. Wir wissen bislang noch nicht sehr viel über das Format, doch im Titel werden mehrere "Ringe der Macht" genannt und deshalb sind die Fans schon etwas gespannt. Der Publisher hat nun eine Reihe von Filmpostern veröffentlicht, auf denen wir einen kleinen Ausschnitt der beteiligten Charaktere sehen. Laut The Hollywood Reporter wird am Wochenende auch ein neuer Trailer erwartet.