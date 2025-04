"Die Chancen stehen gut" für Clair Obscur: Expedition 33 DLC

HQ

Während The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered für einen Moment seinen Erfolg zu gefährden schien, hat es Clair Obscur: Expedition 33 nach seiner Veröffentlichung letzte Woche dennoch geschafft, Wellen zu schlagen. Die Fans verlangen bereits mehr von der einzigartigen Welt des Spiels, und der Lead Writer von Sandfall Interactive hat zukünftige DLCs angedeutet.

Wie von N4G erwischt, beantwortete Jennifer Svedberg-Yen, Lead Writer bei Clair Obscur: Expedition 33, Fan-Fragen auf Instagram und wurde von einem Spieler gefragt, ob sie in Betracht ziehen würden, einen DLC zu machen oder die vorherigen Expeditionen in einem Prequel zu zeigen.

"Es gibt nichts Konkretes, was ich im Moment sagen kann, wir versuchen ehrlich gesagt immer noch, alles zu verarbeiten, was passiert. Es war eine Menge, die ich verkraften musste! ", sagte Svedberg-Yen. "Wir haben immer gesagt, dass wir gerne etwas mehr machen würden, wenn die Spieler den starken Wunsch haben, und nach den bisherigen Reaktionen würde ich sagen, dass die Chancen gut stehen."

Ein Clair Obscur: Expedition 33 Film ist in Arbeit und wurde bereits angekündigt, bevor das Spiel überhaupt veröffentlicht wurde, also werden wir irgendwann mehr von dieser Welt sehen. Aber wenn man bedenkt, welche starken Meinungen die Spieler über das Gameplay haben, ist es wahrscheinlich, dass sie sich wieder in die rundenbasierten Kämpfe in Kombination mit Paraden stürzen wollen.

Clair Obscur: Expedition 33 ist jetzt auf Xbox Series X/S, PS5 und PC verfügbar.