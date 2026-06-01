Die Champions des Kaisers - Warhammer 40,000: Boltgun II Interview mit Auroch Digital

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Warhammer 40,000: Boltgun ist bereits eines der besten Spiele, die wir aus der Vielzahl an Titeln im Grimdark 41. Jahrtausend gesehen haben, und einer der besten Boomer-Shooter der letzten Jahre. Es gibt also einen gewissen Druck auf Auroch Digital bei der Entstehung der Fortsetzung, ebenso wie viel Aufregung. Wir haben mit Senior Audio Designer Matthew Walker und Principal Designer Matthew Bone darüber gesprochen, wie sie die Wahrung dessen, was im Originalspiel funktioniert hat, mit der Sicherstellung, dass es viele neue Inhalte für die Spieler gibt, in Einklang gebracht haben. Schau es dir unten an und hier unsere Demo-Eindrücke des Spiels.

F: Eines meiner Lieblingsdinge am ersten Spiel war das Sounddesign. Die Geräusche der Waffen, das viszerale Blut, das zu Boden spritzte; Es war alles großartig. Wie bringt ihr das in eine Fortsetzung ein und verbessert es, ohne auf das vorher Funktionierende einzutreten?

Walker: "Warhammer 40.000: Boltgun 2 bietet einen Spielplatz, auf dem man einige theoretische Regeln brechen kann. Die Mischung der prominentesten Audio-Features (Waffen, Gegner, Blutvergießen usw.) muss nicht den "realistischen" Standards entsprechen, wenn sie im Raum platziert werden. Das ist eine übertriebene Klanglandschaft, die mit der Fortsetzung noch stärker auf das Genre und die Ära angelehnt ist.

Es ist [die Klanglandschaft] selbstbewusst und möchte, dass der Spieler zu 100 % die Machtfantasie spürt und daran glaubt, die damit einhergeht, in die Rüstung dieser Charaktere zu schlüpfen – die Mix-Hierarchie wurde für den Nachfolger verfeinert, sodass Elemente etwas mehr durchschlagen können."

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F: Das Leveldesign wurde für die Fortsetzung verbessert, und die Karten sind jetzt viel leichter zu verfolgen. Wie verbessert man das, ohne einfach die klassische gelbe Farbe als Orientierung zu verwenden?

Knochen: "Danke! Wir freuen uns zu hören, dass du die Demo-Level für eine Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Warhammer 40,000: Boltgun hältst; Das ist etwas, woran wir für die Fortsetzung hart gearbeitet haben, da wir dort viel Feedback von Spielern erhalten haben.

Vieles davon entsteht durch Iteration und Playtesting des ursprünglichen "Blockout"-Prototyps eines Levels, bei dem wir wirklich verfeinern, wie die Spieler sich durch die Level bewegen, und versuchen, eventuelle Problemzonen zu beruhigen. Im Art-Pass stützen wir uns dann auf Aspekte wie Beleuchtung, die Nutzung markanter Orientierungspunkte und das Schaffen bestimmter Bereiche, die den Spieler ansprechen oder besonders attraktiv wirken. Ich sage dem Künstler meistens etwas Unhilfreiches Vages auf einer Ebene wie: "Kannst du diesen Teil wirklich hervorheben, denn der Spieler muss diesen Weg gehen?" – und sie wirken dann ihre Magie in etwas, das funktioniert.

Es ist immer herausfordernd, besonders da wir in Warhammer 40.000: Boltgun 2 auch die Vielfalt und Erfindungsgabe der Level in Bezug auf Layout und Mechanik stark betonen, was bedeutet, dass wir ebenso erfinderische Wege finden müssen, die Spieler zu führen. Darüber hinaus haben wir auch die Funktion Navigation Guide eingeführt, die zusammen mit dem DLC für Warhammer 40.000: Boltgun eingeführt wurde. Das sollte einem Spieler helfen, falls er irgendwo stecken bleibt."

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F: Wie haben Sie die Erzählung von Boltgun 2 weiterentwickelt?

Knochen: "Im Allgemeinen versuchen wir, die narrativen Aspekte bei Boltgun-Spielen leichter zu halten oder zumindest sicherzustellen, dass sie dem Spieler nicht im Weg stehen. Das gesagt, haben wir ein unglaubliches Universum an Lore, auf das wir zurückgreifen können, wenn es um Warhammer 40.000 geht, und wir nutzen das Beste aus dem Umgebungs-Storytelling, den Gegnern und Fraktionen, gegen die man kämpft, sowie dem Geschmack und Ton des Spiels.

Eines der wichtigsten Dinge für uns bei Boltgun 2 war, sicherzustellen, dass die Erzählung unser Ziel der Gameplay-Vielfalt unterstützt: den Spieler dazu zu bringen, viele völlig verschiedene Umgebungen zu besuchen und gegen alle vier Chaos-Fraktionen zu kämpfen. Ich freue mich, dass wir das erreicht haben, mit einer sehr coolen Geschichte und einem zentralen Antagonisten, auf den ich es kaum erwarten kann, dass die Leute ihn sehen. Ich freue mich auch sagen zu können, dass wir mehr Zwischensequenzen im Pixel-Art-Stil bekommen werden, den die Spieler aus Boltgun 1 geliebt haben. Sie sehen unglaublich aus."

F: Gab es jemals die Idee, Malum als alleinigen Protagonisten zu behalten, ihm aber eine andere Klasse zu geben, oder hattest du für Boltgun 2 immer eine Schwester des Kampfes im Sinn?

Knochen: "Das Hinzufügen eines zweiten spielbaren Charakters zum Spiel war eines der meistgewünschten Features von Fans des ursprünglichen Boltgun. Es passte auch perfekt zu einem unserer Hauptziele für Warhammer 40,000: Boltgun 2, nämlich mehr Abwechslung ins Spiel zu bringen.

Bei der Implementierung dieses Charakters haben wir mehrere Faktoren betrachtet, darunter die Wünsche der Spieler, ihre Beliebtheit im größeren Warhammer-Bereich, den Unterschied im Gameplay, den wir schaffen konnten, und letztlich, was wir am besten umsetzen konnten. Außerdem sind die Sisters of Battle einfach unglaublich cool."

F: Als Nyra zu spielen fühlt sich definitiv wie ein anderes Erlebnis an als Malum, da ihre Geschwindigkeit das Spiel sehr verändert. Ist es schwierig, die Kampagne um die Stärken verschiedener spielbarer Charaktere auszubalancieren, und wie stellt ihr sicher, dass beide befriedigend zu spielen sind?

Knochen: "Es war definitiv kniffliger, als ein Level für einen Charakter zu erstellen. Sprünge waren eine Herausforderung – Nyra kann viel weiter reisen als Malum, was sowohl ein Problem ist, dass Malum keine Plattformen erreicht, als auch dass Nyra Plattformen erreicht, von denen wir nicht dachten, dass sie es schaffen würde, und dadurch Level durchbricht.

Unser QA-Team ist besonders geschickt darin, Level-Exploits mit Nyra zu finden, die mit Malum nicht möglich gewesen wären, was sowohl frustrierend als auch unglaublich nützlich ist. Im Allgemeinen gefällt mir jedoch, dass die Charaktere unterschiedliche Stärken haben und im Spiel unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen: Nyra kann zwar weiter springen, was einige Sprünge erleichtert, aber Malum lässt sein Kettenschwert auf Gegner zuschlagen, was ihm auf eine andere Weise große Beweglichkeit verleiht."

F: Mir ist aufgefallen, dass die Option zur Barrierefreiheit für Unverwundbarkeit wieder da ist. Wie läuft der Entscheidungsprozess hinter der Einführung einer solchen Option für Spieler ab?

Walker: "Barrierefreiheit ist für unser Team bei Auroch Digital sehr wichtig. Wir sind fest davon überzeugt, dass Spiele für jeden geeignet sind, daher versuchen wir immer, verschiedene Barrierefreiheitsoptionen einzubauen, wenn es möglich ist.

Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir neben dem Unverwundbarkeitsmodus, der es im originalen Boltgun gab, auch einen Unsterblichkeitsmodus in die Fortsetzung aufgenommen haben. Mit diesem neuen Modus bekommst du, wenn du 0 Lebenspunkte erreichst, einen zweiten Wind in Form von etwas zusätzlicher Gesundheit. Das glich etwas aus, das wir im Unverwundbarkeitsmodus empfanden, wo Gesundheit im Grunde unbedeutend wurde."

F: Mit einem neuen Protagonisten und verbessertem Leveldesign fühlt sich Boltgun 2 für mich seltsamerweise ein wenig so an, wie Arkane Dishonored für seine Fortsetzung weiterentwickelt hat. Gab es Fortsetzungen, die Sie bei der Entwicklung von Boltgun 2 betrachtet haben, die Sie inspiriert haben oder die Sie nachahmen wollten?

Bone: "Ich würde nicht sagen, dass wir uns bei der Entwicklung von Warhammer 40.000: Boltgun 2 bestimmte Fortsetzungen angesehen haben. Vielmehr war es eine Kombination aus Feedback von Spielern und dem erneuten Durchspielen anderer Boomer-Shooter aus dieser Ära. Es gibt auch ein Erfahrungselement, wie in deinem Beispiel mit Arkane. Nachdem wir das erste Spiel gemacht haben, sind wir in einer viel besseren Position, um herauszufinden, was ein gutes Boltgun-Level ausmacht, und das zu verbessern."

F: Wie wild darf man mit der Lore spielen, da sowohl Malum als auch Nyra Gegner besiegen, die normalerweise zu stark für nur einen Space Marine oder Sororitas sind?

Walker: "Aufgrund des Tons des Spiels treten wir mit Warhammer 40,000: Boltgun und dessen Fortsetzung ein wenig von den Realitäten des Warhammer 40.000-Universums ab. Die Dinge werden noch ein Stück weiter getrieben, um sie unterhaltsamer zu machen und den Spielern die Möglichkeit zu geben, in dieser Machtfantasie zu leben, ein mächtiger Space Marine zu sein oder, im Fall von Warhammer 40.000: Boltgun 2, eine erfahrene Sister of Battle."

F: Wir haben viel Chaos bekämpft. Würdet ihr in Erwägung ziehen, stattdessen einen DLC oder ein komplettes Spiel zu machen, in dem wir gegen Xenos antreten?

Bone: "Vielleicht! Das ist allerdings derzeit nicht für Warhammer 40.000: Boltgun 2 geplant."

F: Was ist dein Lieblingsgegner, der in Boltgun 2 eingeführt wurde?

Bone: "Ich habe eine Schwäche für Daemonettes. Als wir beschlossen hatten, alle vier Chaos-Fraktionen in Warhammer 40.000: Boltgun 2 einzubauen, wusste ich, dass wir sie einbauen mussten. Sie waren einer der schwierigeren Gegner mit ihrer enormen Sprungkraft und einem Zickzack-Phasenangriff, aber das Team hat großartige Arbeit geleistet, sie zum (furchterregenden) Leben zu erwecken."

Walker: "Für mich würde ich sagen, jeder aus der Nurgle-Fraktion. Sie werden mit Krankheiten und Karies in Verbindung gebracht, daher hat es viel Spaß gemacht, besonders ekelhafte Nass-SFX für ihre Einheiten zu machen. Ich hatte besonders viel Spaß mit den Poxwalkers. Sie sind schwerfällige, zombieähnliche Feinde mit Mutationen, Abfursten und klaffenden Wunden, die sich wiederbeleben können, wenn nicht sogar übertrieben, und ich habe versucht, all das bei der Erstellung ihrer Effekte einzubauen."

Warhammer 40,000: Boltgun II erscheint 2026 für Xbox Series X/S, PS5, PC und Nintendo Switch 2.