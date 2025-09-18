Die CEOs von Discord, Reddit, Twitch und Steam sind zum US-Kongress eingeladen, um über die Radikalisierung von Online-Nutzern zu diskutieren

HQ

Die CEOs von Discord, Reddit, Twitch und Steam wurden eingeladen, vor dem US-Kongress über die Radikalisierung der Nutzer von Online-Foren auszusagen. Dies geschah nach der Ermordung des politischen Kommentators Charlie Kirk.

Es stellte sich heraus, dass der Attentäter ein begeisterter Discord-Nutzer war, von dem angenommen wird, dass er radikalisiert wurde und die Plattform zur Planung der Angriffe nutzte. Die Beweise in dieser Angelegenheit sind noch nicht schlüssig, aber es scheint, dass die Gesetzgeber der Vereinigten Staaten daran interessiert sind, herauszufinden, was hinter den Kulissen an einigen der beliebtesten Orte des Internets vor sich geht.

"Die politisch motivierte Ermordung von Charlie Kirk forderte das Leben eines Ehemanns, Vaters und amerikanischen Patrioten. Nach dieser Tragödie und inmitten anderer politisch motivierter Gewaltakte hat der Kongress die Pflicht, die Online-Plattformen zu überwachen, die Radikale genutzt haben, um politische Gewalt zu fördern", heißt es in einer Erklärung des Vorsitzenden des Aufsichts- und Regierungsreformausschusses des Repräsentantenhauses, James Comer. "Um zukünftige Radikalisierung und Gewalt zu verhindern, müssen die CEOs von Discord, Steam, Twitch und Reddit vor dem Aufsichtsausschuss erscheinen und erklären, welche Maßnahmen sie ergreifen werden, um sicherzustellen, dass ihre Plattformen nicht für schändliche Zwecke ausgenutzt werden."

Die kontaktierten Interessenten haben sich zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht geäußert. In der Vergangenheit waren Anhörungen im Kongress zu Social-Media-Plattformen und Online-Foren, gelinde gesagt, faszinierend. Oft kommt es zu einem Konflikt zwischen Gesetzgebern, die neue Technologien nicht sehr gut verstehen, und CEOs, die darauf trainiert sind, die meisten Fragen zu umgehen.

