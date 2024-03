Die Celeste-Entwickler verschieben Earthblade auf 2025

Wir haben kaum etwas Nennenswertes über Earthblade, das nächste Spiel der Entwickler von TowerFall und Celeste, gehört, seit der erste Trailer bei den The Game Awards 2022 gezeigt wurde, aber viele hofften, dass sich dies bald ändern würde, da es 2024 auf den Markt kommen soll. Das wird leider nicht der Fall sein.

Extremely OK Games bestätigt, dass Earthblade aus dem Jahr 2024 verschoben wurde. Einer der Gründe dafür ist, dass Kyle Pulver als Game Designer zum Team gestoßen ist, was einige große neue Ideen in das Projekt eingebracht hat. Die Implementierung dieser Verbesserungen und Änderungen wird noch einiges mehr Zeit in Anspruch nehmen, also erwarten Sie nicht, vor 2025 viel mehr von Earthblade zu sehen.