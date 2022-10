Die Callisto-Protokoll-Kampagne dauert 12-14 Stunden

HQ

Abgesehen von Alien: Isolation sind Horrorspiele normalerweise keine sehr langen Spiele. Das interessanteste kommende Spiel in diesem Genre ist derzeit The Callisto Protocol, und dieses Spiel wird anscheinend viel länger sein als das durchschnittliche Horrorabenteuer.

In der neuesten Ausgabe des Edge Magazine (via Shinobi602 auf Twitter) wird enthüllt, dass ein Durchspielen wahrscheinlich 12-14 Stunden dauern wird. Es wird auch verschiedene Wege zur Auswahl geben, um die Wiederspielbarkeit zu erhöhen, und es scheint, als ob es tatsächlich einige davon geben könnte, da die Entwickler sagen: "Wir sagen Ihnen nicht, wo sie sind oder wie viele sie sind".

Lassen Sie uns nur sagen, dass dies unsere Erwartungen an The Callisto Protocol, das am 22. Dezember für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S / X auf den Markt kommt, nicht gerade gesenkt hat.