Die Call of Duty-Reihe wird eingestellt und verzeichnet auf Steam niedrige Spielerzahlen

Call of Duty bleibt der führende Shooter der Spielewelt, und auch wenn sich das kaum ändern wird, hat Activisions FPS-Gigant in letzter Zeit immer wieder Rückschlag von Konkurrenten einstecken müssen. Die triumphale Rückkehr von Battlefield und ARC Raiders, die den Extraktionsraum übernehmen, bedeuten, dass Spieler zumindest auf dem PC kaum Zeit für Call of Duty finden.

Wie von GamingBolt festgestellt, sind die Steam-Zahlen für Call of Duty im neuen Jahr deutlich gesunken. Call of Duty – der Titel, der Black Ops 7, Black Ops 6, Warzone und Modern Warfares Remakes umfasst – hatte in den letzten 24 Stunden über SteamDB einen Tiefstand von 52.000 Spielern. Das ist keineswegs eine schlechte Zahl, aber selbst wenn man sich die Zahlen von Battlefield 6 ansieht, ist klar, dass PC-Spieler derzeit andere Franchises genießen.

Call of Duty muss sich wahrscheinlich keine Sorgen machen, selbst wenn PC-Spieler das Schiff verlassen, denn wie wir uns vorstellen können, sind die Figuren auf der Konsole immer noch solide, und das Spiel bleibt weltweit ein Schlagmann. Dennoch ist es vielleicht leicht, diese Probleme vorerst zu ignorieren, aber wenn Call of Duty seinen Abwärtstrend fortsetzt, könnte es nur eine begrenzte Zeit dauern, bis die Zahlen weiter sinken.