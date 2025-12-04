Die Call of Duty League Saison 2026 beginnt morgen, hier sind die Begegnungen der ersten Woche
Die Major I Qualifiers beginnen, und es gibt viele große Spiele, die es wert sind, gesehen zu werden.
Endlich ist es Zeit, dass die Call of Duty League zurückkehren. Nach einigen Monaten Abwesenheit beginnt die Saison 2026 bereits morgen, wobei die erste Welle von Qualifikationsspielen für Major I ausgetragen wird.
Diese Qualifikationsspiele laufen bis Ende Januar, sodass es reichlich Action gibt, während auch die Feiertagspause zwischen dem 15. Dezember und dem 8. Januar berücksichtigt wird, aber für die ersten Spiele können Sie Folgendes erwarten.
FYI: Jeder Spieltag beginnt um 20:00 GMT/21:00 MEZ mit Matches alle 90 Minuten, also um 21:30 GMT/22:30 MEZ und 23:00 GMT/00:00 MEZ am folgenden Tag.
5. Dezember:
- Riyadh Falcons gegen OpTic Texas
- Carolina Royal Ravens gegen Boston Breach
- Los Angeles Thieves gegen FaZe Vegas
6. Dezember:
- Toronto KOI gegen Miami Heretics
- Vancouver Surge vs. Paris Gentle Mates
- G2 Minnesota vs. Cloud9 New York
7. Dezember:
- Riyadh Falcons gegen Los Angeles Thieves
- Paris Gentle Mates gegen FaZe Vegas
- OpTic Texas gegen G2 Minnesota
Und da es dann nur noch eine weitere Spielrunde 2025 gibt, können Sie unten auch die zweite Woche der Begegnungen sehen.
12. Dezember:
- Riyadh Falcons gegen Carolina Royal Ravens
- G2 Minnesota vs. Boston Breach
- Vancouver Surge gegen Toronto KOI
13. Dezember:
- Paris Gentle Mates gegen Los Angeles Thieves
- OpTic Texas vs. Miami Heretics
- Vancouver Surge gegen Cloud9 New York
14. Dezember:
- Riyadh Falcons gegen Boston Breach
- Miami Heretics gegen Cloud9 New York
- Toronto KOI gegen FaZe Vegas
Mit diesen Duellen im Hinterkopf: Wen freust du dich am meisten in der Saison 2026 Call of Duty League zu sehen?