Die Call of Duty League Saison 2026 beginnt morgen, hier sind die Begegnungen der ersten Woche

Endlich ist es Zeit, dass die Call of Duty League zurückkehren. Nach einigen Monaten Abwesenheit beginnt die Saison 2026 bereits morgen, wobei die erste Welle von Qualifikationsspielen für Major I ausgetragen wird.

Diese Qualifikationsspiele laufen bis Ende Januar, sodass es reichlich Action gibt, während auch die Feiertagspause zwischen dem 15. Dezember und dem 8. Januar berücksichtigt wird, aber für die ersten Spiele können Sie Folgendes erwarten.

FYI: Jeder Spieltag beginnt um 20:00 GMT/21:00 MEZ mit Matches alle 90 Minuten, also um 21:30 GMT/22:30 MEZ und 23:00 GMT/00:00 MEZ am folgenden Tag.

5. Dezember:



Riyadh Falcons gegen OpTic Texas



Carolina Royal Ravens gegen Boston Breach



Los Angeles Thieves gegen FaZe Vegas



6. Dezember:



Toronto KOI gegen Miami Heretics



Vancouver Surge vs. Paris Gentle Mates



G2 Minnesota vs. Cloud9 New York



7. Dezember:



Riyadh Falcons gegen Los Angeles Thieves



Paris Gentle Mates gegen FaZe Vegas



OpTic Texas gegen G2 Minnesota



Und da es dann nur noch eine weitere Spielrunde 2025 gibt, können Sie unten auch die zweite Woche der Begegnungen sehen.

12. Dezember:



Riyadh Falcons gegen Carolina Royal Ravens



G2 Minnesota vs. Boston Breach



Vancouver Surge gegen Toronto KOI



13. Dezember:



Paris Gentle Mates gegen Los Angeles Thieves



OpTic Texas vs. Miami Heretics



Vancouver Surge gegen Cloud9 New York



14. Dezember:



Riyadh Falcons gegen Boston Breach



Miami Heretics gegen Cloud9 New York



Toronto KOI gegen FaZe Vegas



Mit diesen Duellen im Hinterkopf: Wen freust du dich am meisten in der Saison 2026 Call of Duty League zu sehen?