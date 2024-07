Die Call of Duty: Black Ops 6 Beta-Termine wurden bekannt gegeben

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III im letzten Jahr hat viele von uns enttäuscht, aber die Entwickler des diesjährigen Call of Duty: Black Ops 6 haben seit der Enthüllung des Spiels Anfang des Sommers so viele aufregende Dinge gesagt und gezeigt, dass selbst die Zweifler es unbedingt spielen wollten. Jetzt wissen wir, wann wir unsere erste Chance bekommen werden.

Treyarch bestätigt, dass die erste Beta für Call of Duty: Black Ops 6 vom 30. August um 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ bis zum 4. September um 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ dauern wird. Dies ist die sogenannte Early-Access-Beta, die für alle verfügbar ist (diesmal kein PlayStation- oder Xbox-exklusiver Vorsprung), die das Spiel vorbestellen oder Game Pass Ultimate/Game Pass PC/Game Pass Console-Mitglieder sind.

Das echte offene Beta-Wochenende findet vom 6. September um 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ bis zum 9. September um 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ statt.

Uns wurde nicht genau gesagt, was die Betas beinhalten werden, außer dass sie uns die Möglichkeit geben werden, das neue Omnimovement-System, neue Karten, einige der verschiedenen Modi und eine Reihe von Waffen, Ausrüstung und Perks auszuprobieren.