Die C-Taste auf Switch 2 ist kostenpflichtig, wenn Sie möchten, dass sie etwas tut

Wenn Sie unsere Berichterstattung über die Switch 2 verfolgt haben, wissen Sie, dass die Controller diesmal eine zusätzliche Taste mit der Bezeichnung C haben. Es führt zum neuen GameChat-Feature, das im Wesentlichen Discord auf Switch ist - mit einem großen Unterschied: Es kostet Geld.

Bis zum 31. März 2026 können wir den Chat kostenlos nutzen, aber danach benötigen Sie ein Abonnement für Switch Online, um ihn nutzen zu können. Aber wenn Sie nicht dafür bezahlen, was macht dann die C-Taste? Die Antwort ist... nichts.

Polygon hat kürzlich den Vice President of Player and Product Experience, Bill Trinen, darüber interviewt, was passiert, wenn der nicht zahlende Nutzer die C-Taste drückt:

"Dort können Sie sich über das NSO-Abonnement informieren und ein Gefühl für einige der Funktionen bekommen."

Das bedeutet, dass Sie eine unbrauchbare Taste auf Ihrem Controller haben und ihr keine anderen Funktionen zuordnen können. Auch wenn das ein bisschen seltsam und etwas aggressiv klingt, sollte man sich daran erinnern, dass Nintendo GameChat als Killer-App für die Konsole betrachtet, was auch Trinen in dem Interview betont und die Tatsache rechtfertigt, dass die Nutzung der Tasten ihren Preis hat, indem er sagt, dass sie "Teil des gesamten Plattformerlebnisses" ist und auch sagt, dass "NSO wirklich ein wichtiger Teil des Nintendo Switch 2-Erlebnisses ist".

Glaubst du, dass es sinnvoll ist, einen Button zu haben, dessen Nutzung Geld kostet und wie oft wirst du GameChat voraussichtlich nutzen?