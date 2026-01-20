Die Büro-Pods von Juvivo bringen das Arbeiten von zu Hause aus bequem in den Firmensitz

HQ

Da COVID bedeutete, dass wir alle herausfinden mussten, wie das Homeoffice funktionieren sollte, gab es eine gewisse Kluft zwischen denen, die gerne an ihrem eigenen Schreibtisch sitzen, und denen, die ein Büroumfeld brauchen. Juvivo hofft, dass es die Brücke zwischen beiden sein kann, und wir haben mit Marketingdirektor Howard Liu über die Designs ihrer Büro-Pods gesprochen.

"Weißt du, vor COVID-19 haben die Leute es nicht gemerkt. Aber wenn man mindestens zwei Jahre zu Hause arbeitet, gewöhnen sich die Leute wirklich daran, alleine zu arbeiten, und wollen nicht, dass es von jemandem gestört wird", erklärte Liu.

Liu fügte hinzu, dass die Büro-Pods ein Gefühl von Privatsphäre bieten, was bedeutet, dass man, falls man einen Anruf von Eltern, Familienmitgliedern oder Freunden annehmen muss, sofort wieder arbeiten kann, ohne dass man ihn beaufsichtigt. Wenn Sie einige der anderen Wege sehen möchten, wie Juvivo das Büroleben etwas erleichtert, sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: