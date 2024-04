Die Bundesregierung will, dass Entwickler Spiele wie Baldur's Gate III in Deutschland entwickeln

HQ

Sie wissen vielleicht nicht, dass die deutsche Regierung derzeit eine Menge Geld investiert, um Anreize für die Spieleentwicklung im Land zu schaffen. Beim Deutschen Computerspielpreis können deutsche Entwickler neben einer Trophäe sogar Geldpreise gewinnen.

Baldur's Gate III gewann (aber kein Geld) bei der Preisverleihung für das beste internationale Spiel, was den Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Michael Kellner, dazu veranlasste, sich zu wünschen, dass deutsche Studios Spiele wie Larians Meisterwerk entwickeln.

"Einen wichtigen Beitrag dazu wollen wir als Bundesregierung mit unserer neuen Games-Förderung leisten. Die Förderung soll dazu beitragen, dass Spiele wie das beste internationale Spiel in diesem Jahr auch in Deutschland entwickelt werden", so Kellner (Danke, PCGamer).

In Großbritannien, Frankreich und anderen Regionen ist die Glücksspielindustrie dank staatlicher Förderprogramme gewachsen. Mit der Zeit werden wir vielleicht sehen, dass Deutschland auch mehr zu einem Gaming-Powerhouse wird.