Die British Book Awards werden 2026 Graphic Novels feiern

HQ

In ein paar Monaten wird The Nibbies als The British Book Awards für 2026 am 11. Mai 2026 im JW Marriott Grosvenor House in London stattfinden. Warum bringen wir das überhaupt zur Sprache, fragen Sie sich vielleicht? Denn für 2026 und darüber hinaus wird die Preisverleihung darauf abzielen, einige der besten neuen Comics für Erwachsene und jüngere Leser hervorzuheben und hervorzuheben, da eine Best Graphic Novel Kategorie eingeführt wird.

Wie von Bleeding Cool festgestellt wurde, wird diese neue Kategorie darauf abzielen , "einen der vielseitigsten und am schnellsten wachsenden Bereiche im Verlagswesen hervorzuheben, der sowohl ein Weg zu Büchern für junge, widerwillige Leser ist als auch die Grenzen der Belletristik wie kein anderes Genre erweitert."

Der Preis geht an ein Buch (mit noch offenen Nominierungen) und umfasst sowohl Erwachsenen- als auch Kinderbücher. Was ein Buch braucht, um ein Gewinner zu sein, so wird uns gesagt, dass es in einer Kombination von drei Elementen erfolgreich sein muss: "das kreative Genie des Autors und/oder des Illustrators; brillante Veröffentlichung; und fantastischer Erfolg bei Verkaufs- und Charts, einschließlich anhaltender Verkäufe über das ganze Jahr."

Vor diesem Hintergrund: Gibt es einen Graphic Novel, von dem Sie glauben, dass er für den Best Graphic Novel Award bei der 2026 The Nibbies nominiert werden sollte?

Werbung: