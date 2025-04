Die britischen Steuerzahler haben Millionen beigesteuert, um Hollywood zu helfen, seine größten Blockbuster zu drehen

In letzter Zeit hat es eine große Veränderung gegeben, da viele Produktionsfirmen ihre traditionellen Filmset-Pläne weg von Hollywood und den vielen Studios und Grundstücken in North Los Angeles verlagert haben. Eine Zeit lang haben wir viele gesehen, die Sets in Georgia, USA, genutzt haben, und jetzt ist es ein allgemeiner Trend, Filme in Großbritannien zu drehen, in einem der vielen ausgedehnten Produktionsstudios im Land vor den Toren Londons.

Einer der Gründe dafür scheint die Tatsache zu sein, dass die britische Regierung einen Überschuss an Mitteln in Blockbuster steckt, die in Großbritannien gedreht werden, wobei etwa 25 % der Gesamtkosten von der Regierung erstattet werden, wenn mindestens 10 % der gesamten Produktionskosten innerhalb der Grenzen des Vereinigten Königreichs ausgegeben wurden. Aber woher kommt diese Erstattung? Die britische Öffentlichkeit.

Der Guardian hat darauf hingewiesen, dass ein kürzlich veröffentlichtes HMRC-Dokument enthüllt hat, welche Art von Geldern in Filme gesteckt werden, die in Großbritannien gedreht werden. Das wichtigste Beispiel ist Jurassic World: Dominion, bei dem die britische Regierung - mit Steuergeldern - eine Rückerstattung von 89,1 Millionen Pfund gewährte, um den Film zu unterstützen.

Ein paar andere große Produktionen, die diese Initiative zweifellos zu ihrem Vorteil nutzen werden, sind die kommenden Jurassic World: Rebirth, die am Sky Studios Elstree etwas außerhalb von Watford gedreht wurde, und sogar Avengers: Doomsday und Spider-Man: Brand New Day, beide sind entweder jetzt in Produktion oder werden im Sommer gedreht.