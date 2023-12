Die britische Show Taskmaster bekommt ihr eigenes VR-Spiel

HQ

Taskmaster, die britische Comedy-Show, die von Greg Davies und seinem Assistenten Alex Horne moderiert wird, ist zu einer globalen Sensation geworden. Es fordert britische Komiker heraus, eine Reihe seltsamer Aufgaben nach Belieben zu erledigen, und hat das Fernsehpublikum seit Jahren in seinen Bann gezogen, und jetzt kommt es auf VR-Plattformen.

Taskmaster VR ermöglicht es den Spielern, sowohl das Set der Serie als auch das Taskmaster-Haus in VR zu erkunden und verschiedene Aufgaben auf jede beliebige Art und Weise zu erledigen. "Das Team hat einen unglaublichen Job gemacht und das Spiel ist eine wirklich aufregende Bereicherung für die Welt von Taskmaster", sagte Greg Davies. "Für mich persönlich bringt mich die Erstellung eines Virtual-Reality-Taskmasters meinem ultimativen Ziel immer näher, zu arbeiten, ohne mein Sofa zu verlassen.""Das ist wirklich außergewöhnlich, brillant und macht sehr viel Spaß. Außerdem wollte ich schon immer ein Kandidat bei Taskmaster sein, also ist das großartig für mich als VR-Nutzer, außer dass ich auch mein virtuelles Ich haben werde, das meine Versuche beobachtet und mein Selbstvertrauen untergräbt, so dass ich das ganze Unterfangen bereuen könnte, nachdem ich es versucht habe", fügte Horne hinzu.