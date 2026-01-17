Die britische Marine stellt ein autonomes Flugzeug namens Proteus vor

HQ

Die britische Royal Navy hat den ersten Flug ihres größten autonomen Hubschraubers aller Zeiten durchgeführt und markiert damit einen bedeutenden Schritt in der Planung Großbritanniens, den Nordatlantik zu patrouillieren und zu verteidigen. Das Flugzeug, bekannt als Proteus, absolvierte diese Woche eine kurze Testmission und beendete seinen Jungfernlauf ohne Besatzung an Bord.

Der Hubschrauber wurde entwickelt, um Aufgaben zu übernehmen, die für menschliche Besatzungen gefährlich, repetitiv oder schwierig sind, darunter die Jagd auf U-Boote, die Überwachung von Seewegen und das Verfolgen von Unterwasseraktivitäten. Marinebeamte sagen, dies spiegele wider, wie sich moderne maritime Bedrohungen entwickeln, insbesondere angesichts der steigenden Spannungen in nördlichen Gewässern.

Gebaut von der Verteidigungsgruppe Leonardo im Rahmen eines 60-Millionen-Pfund-Programms, nutzt Proteus fortschrittliche Sensoren und Bordsoftware, um seine Umgebung zu interpretieren und während des Flugs Entscheidungen zu treffen. Im Gegensatz zu kleineren, bereits im Einsatz befindlichen Drohnen handelt es sich um einen vollwertigen Hubschrauber, der längere Einsätze absolvieren kann und fortschrittlichere Ausrüstung transportiert.

Der Start erfolgt, während europäische Streitkräfte ihre Fähigkeiten nach Russlands Invasion der Ukraine neu bewerten und angesichts eines erneuten Fokus auf die strategische Bedeutung der Gewässer zwischen Großbritannien, Island und Grönland. Diese Routen sind entscheidend für die Überwachung von Marinebewegungen, einschließlich U-Booten.

Beamte der Royal Navy sagen, Proteus sei dazu gedacht, bemannte Flugzeuge zu ergänzen, nicht zu ersetzen, damit das Personal sich auf komplexe Einsätze konzentrieren kann, während autonome Systeme die riskantesten Aufgaben übernehmen. Weitere Tests werden erwartet, bevor der Hubschrauber operationell eingesetzt wird...