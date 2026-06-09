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Die britische Regierung hat Pläne angekündigt, künstliche Intelligenz als juristische Assistenten in das Crown Court einzuführen, um die Wartezeiten zu verkürzen und die Fälle effizienter abzuschließen.

Wie von Sky News berichtet wurde, werden die KI-Assistenten von britischen Rechtsexperten und führenden KI-Entwicklern entwickelt, wobei diese Helfer speziell für "routinemäßige Fallarbeit, einschließlich Forschung und Fallanalyse", gemäß dem Justizministerium gedacht sind.

Die Hoffnung ist, dass diese KI-Assistenten letztlich die Produktivität steigern und die Effizienz steigern, idealerweise die Zeit, in der Opfer vor Gericht warten müssen. Im Grunde genommen, auch wenn es so klingt, als würde Mercy von Amazon MGM Studios stetig Wirklichkeit werden, ist dies kein Mittel, um Einzelpersonen anzuklagen und zu inhaftieren, sondern lediglich ein Mittel, um das Verfahren zu beschleunigen.

Es gibt noch keinen Zeitplan, wann die KI-Helfer offiziell eingeführt werden, da sie erstmals in einer kontrollierten Sandbox-Umgebung getestet werden, wo entschieden wird, ob die Software von ausreichender Qualität ist, um landesweit eingesetzt zu werden.