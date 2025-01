HQ

Die britische Royal Navy befand sich auf einer wilden Verfolgungsjagd – oder besser gesagt, auf Waljagd, nachdem sie mysteriöse Unterwassergeräusche in der Nähe ihrer Atom-U-Boot-Basis entdeckt hatte. Die Alarmglocken läuteten, als die Beamten den Verdacht hatten, dass russische Drohnen-U-Boote Vorrichtungen platzieren könnten, um die geheimsten Schiffe Großbritanniens auszuspionieren. Aber nach einer dringenden Untersuchung bestätigte ein Marinebeamter gegenüber The Sun, dass es sich bei der Bedrohung um etwas weit weniger Unheimliches handelte: einen furzenden Wal. Analysten hielten das Geräusch zunächst für fortschrittliche, von Menschenhand geschaffene Technologie, aber weitere Analysen zeigten den lauten Übeltäter der Natur. Der Vorfall zeigt, wie sensibel militärische Technologie die Besonderheiten der Unterwasserwelt falsch interpretieren kann, und beweist, dass selbst die am besten vorbereitete Verteidigung manchmal von den unerwartetsten Dingen getäuscht wird.

