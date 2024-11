Die britische Gaming-Messe WASD wurde abgesagt

HQ

Wenn Sie noch nicht an einer WASD-Veranstaltung in Großbritannien teilgenommen haben, haben wir schlechte Nachrichten für Sie. Die Gaming Expo wurde abgesagt, da der Veranstalter in Liquidation gegangen ist.

Wie BBC News berichtete, erwähnte der Mitbegründer von WASD, David Lilley, dass die Messe aufgrund steigender Kosten und geringerer Nachfrage nach Standfläche gestrichen wurde, was bedeutet, dass es sich nicht mehr um eine finanziell tragfähige Messe handelt.

Die WASD war auch nur eine junge Convention, da sie 2022 als Ersatz für die nicht mehr existierende EGX Rezzed -Veranstaltung ins Leben gerufen wurde, bei der zuvor Indie- und kleinere Projekte im Vordergrund standen. Sie fand in der Regel etwa zur gleichen Zeit wie die London Games Festival statt, die bereits ihren Zeitplan für die Messe 2025 bekannt gegeben hat.

Diese jüngste Absage wirft die Frage auf, ob es in Großbritannien viel Raum und Raum für physische reine Gaming-Events gibt, da die EGX seitdem eine Partnerschaft mit MCM Comic Con eingegangen ist und die letzte Insomnia aufgrund von Entlassungen bei ihrer Muttergesellschaft Player1 Events nie stattgefunden hat.

Wenn es darum geht, der WASD den Stecker zu ziehen, klingt Lilley dahingehend, dass er "diese Gelegenheit nutzen möchte, um allen zu danken, die uns auf unserem Weg unterstützt haben".