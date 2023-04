Die britische CMA hat Microsofts Activision Blizzard-Deal blockiert - Was passiert jetzt?

HQ

Heute früh sah es so aus, als ob Microsofts titanischer Deal zur Übernahme von Activision Blizzard und allen damit verbundenen Eigenschaften kurz vor dem Abschluss stehen würde. Nachdem die britische CMA und die europäischen Aufsichtsbehörden ihre Bedenken hinsichtlich des Deals zu lockern schienen, schien es, als würde dies dem grünen Team die zusätzliche Feuerkraft geben, die es brauchte, um die Blockade des Deals durch die FTC endlich zu beenden. Dann, etwa zwei Stunden später, explodierte alles in unseren Gesichtern, als die britische CMA beschloss, den Spieß umzudrehen und den Deal zu blockieren.

Wir haben die Blockierung der Übernahme in einem kürzlich veröffentlichten Nachrichtenbeitrag behandelt, aber der Kern davon ist, dass die CMA fest davon überzeugt ist, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft den Wettbewerb im Bereich Cloud-Gaming stören und Xbox einen Vorteil gegenüber anderen Plattformen verschaffen wird. Und das, obwohl Microsoft versprochen hat, Spiele wie Call of Duty für bis zu einem Jahrzehnt auf andere Plattformen zu bringen. Die CMA glaubt auch nicht, dass diese Probleme einfach dadurch gelöst werden können, dass Microsoft die Call of Duty-IP verkauft, aber den Rest von Activision Blizzard behält.

Das ist ein ziemlich unerwarteter Schritt, um es klar zu sagen. Viele der Pläne von Microsoft beruhten auf der britischen CMA-Seite zugunsten des Deals. Es hätte bewiesen, dass die früheren Bedenken des Gremiums unbegründet waren, was dann wiederum gegen die Klage der FTC hätte verwendet werden können, die den Deal blockierte. Aber wir sind da, wo wir jetzt sind. Die britische CMA hat die Übernahme blockiert, und daher wird Microsoft diese Frist im Sommer 2023 nicht einhalten, um den Deal in einem ordentlichen kleinen Paket abzuschließen. Es stellt sich also die Frage, was als nächstes passiert.

Nun, für Microsoft geht es zurück ans Reißbrett. Der Besitzer der Xbox-Plattform hat bereits angekündigt, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen, aber dies wird einen weiteren Gerichtsstreit mit sich bringen, der uns bis weit in das Jahr 2024 hinein dauern könnte, bevor der Deal abgeschlossen ist, wenn dies möglich ist. Das wird viel mehr von dem bedeuten, was wir im letzten Jahr bereits gesehen haben. Die Aufsichtsbehörden werden ihre Bedenken hinsichtlich Cloud-Gaming, Exklusivität und mehr äußern, und Microsoft wird versuchen, sie auf Schritt und Tritt abzuschalten. In Anbetracht des Fokus auf Cloud-Gaming innerhalb der CMA-Blockade werden wir dieses Thema wahrscheinlich zumindest für eine Weile im Mittelpunkt sehen. Erwarten Sie nicht, dass Microsoft auch die Übernahme von Activision Blizzard aufgibt. Es ist ganz klar, dass sie beabsichtigt, bis zum bitteren Ende zu kämpfen, um den Call of Duty-, Overwatch- und Diablo-Verlag in die Hände zu bekommen.

Wenn wir Blut im Wasser riechen, können wir uns auch vorstellen, dass Sony seine Anstrengungen verdoppeln wird, um zu beweisen, warum der Deal nicht zustande kommen sollte. Auch wenn es so aussah, als ob Sonys Schreie, dass Microsoft die Dominanz auf dem Spielemarkt erlangt, in letzter Zeit auf taube Ohren gestoßen sein könnten, ist klar, dass die Bemühungen des PlayStation-Besitzers den Fall gegen den Deal zumindest teilweise unterstützt haben. Wenn Microsoft der Engel auf der Schulter einer Regulierungsbehörde ist, der ihr sagt, dass der Deal nur gut für die Spieler sein kann, dann ist Sony der Teufel auf der anderen Schulter und verbreitet die Erzählung, dass Xbox die Spielewelt für immer dominieren wird, sollte es Activision Blizzard in den Griff bekommen.

Für Sony, Microsoft und die beteiligten Aufsichtsbehörden geht der Rechtsstreit weiter, obwohl er diesmal mit einem genaueren Fokus auf Cloud-Gaming geführt wird. Was bedeutet das alles für uns normale Verbraucher? Nun, auf der Basisebene nicht viel. Alle Projekte, die Microsoft nach der Übernahme geplant hatte, werden wahrscheinlich auf Eis gelegt, aber wir sind im Moment an alle möglichen Verzögerungen beim Spielen gewöhnt, so dass es keinen wirklich spürbaren Unterschied macht. Wenn überhaupt, sehen die Dinge vielleicht etwas düsterer aus, jetzt wissen wir, dass der Deal zumindest für eine ganze Weile nicht zustande kommt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Sie beispielsweise ein Nintendo-Fan sind, der sich darauf gefreut hat, in den kommenden Jahren Call of Duty-Spiele auf Ihre Konsole zu bringen. Wenn Sie ein Spieler sind, der ein Fan des Deals war, wird diese Nachricht wahrscheinlich ein wenig enttäuschend sein, aber zumindest für den Moment ist es wahrscheinlich am besten, einen kühlen Kopf zu bewahren. Diese Entscheidung ist unerwartet und macht einen gewaltigen Strich durch die Rechnung, aber es ist keineswegs das Ende des Deals, und wir können davon ausgehen, dass sich jetzt nur ein längerer Rechtsstreit entfaltet.

